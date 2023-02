Ya están confirmadas las nuevas películas de DC Studios. 

Superman: Legacy estará fuertemente influenciado por la historia icónica de All-Star Superman y está siendo escrito por James Gunn, y probablemente será él quien dirija el proyecto. Se dice que The Brave and the Bold es una nueva versión de Batman que contará con un nuevo actor en el papel, aunque no afectará los planes para The Batman: Parte 2 o Joker: Folie à Deux.