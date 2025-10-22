Ya no se podrá usar el Facebook Messenger en PC: cómo guardar el historial para no perderlo

Meta confirmó que eliminará la aplicación para Windows y macOS antes de fin de año.

Messenger de Facebook , la clásica plataforma de mensajería de Meta , está a punto de desaparecer , al menos en computadoras . La empresa comenzará a retirar la aplicación para Windows y macOS , y los usuarios contarán con un plazo de 60 días desde la notificación oficial para resguardar sus chats antes de que la app deje de funcionar de manera definitiva.

De acuerdo con lo reportado por el portal especializado AppleInsider en el Centro de Ayuda de Facebook , el cierre efectivo se producirá en diciembre . En Windows , la fecha establecida por Meta es el 14 de diciembre , mientras que en macOS la aplicación ya fue eliminada de la App Store . Tras estos cambios, la única manera de seguir usando Messenger será a través del navegador web en facebook.com .1

La medida sorprende, sobre todo porque Messenger representaba una opción cómoda para quienes preferían mantener conversaciones desde la computadora . No obstante, Meta parece enfocarse en simplificar su ecosistema : Windows continuará contando con una app que integra el chat de Facebook , mientras que los usuarios de Mac deberán limitarse al uso de la versión web .

En septiembre de 2024, la compañía presentó una actualización de Messenger para navegador , que fue recibida con críticas debido a su bajo desempeño y problemas de estabilidad . Con la eliminación de las aplicaciones de escritorio , Meta avanza en su estrategia de consolidación de servicios , probablemente con el objetivo de minimizar la superposición entre Messenger, Instagram y WhatsApp , las tres plataformas que forman parte de su portafolio .

En septiembre de 2024, la empresa había lanzado una versión web renovada de Messenger.

Cómo guardar tu historial de chats en Facebook Messenger

Para asegurarse de no perder los chats cuando la aplicación deje de estar disponible, Meta sugiere habilitar la función de respaldo seguro y establecer un PIN dentro de Messenger. Esta acción garantiza que el historial de conversaciones se mantenga guardado y pueda ser restaurado posteriormente desde la versión web del servicio.

El procedimiento es muy simple:

Hacer clic en Configuración sobre la foto de perfil .

sobre la . Ingresar en Privacidad y seguridad .

. Seleccionar Chats cifrados de extremo a extremo .

. Entrar en Almacenamiento de mensajes y verificar que la opción “Activar almacenamiento seguro” esté habilitada.

La app de Messenger para macOS ya no puede descargarse desde la tienda de Apple.

Después de completar la copia de seguridad, al acceder a Messenger mediante el navegador, la plataforma solicitará el PIN previamente configurado para restaurar las conversaciones. En caso de no haber activado el almacenamiento seguro antes de que la aplicación deje de funcionar, no será posible recuperar los chats.

Un cierre confirmado

La versión de Messenger para macOS ya no está disponible para descarga en la App Store, y lo mismo ocurre con la aplicación en la Microsoft Store. Los usuarios que todavía tengan la app instalada podrán utilizarla únicamente durante los 60 días posteriores a la notificación oficial del cierre enviada a cada cuenta.

Facebook Messenger deja de existir en computadoras.

Aunque Meta no ha brindado una explicación oficial sobre las razones de esta medida, se enmarca dentro de un proceso de reestructuración interna orientado a unificar y consolidar sus plataformas. La compañía de Mark Zuckerberg parece enfocar su estrategia en que la mensajería de Facebook opere principalmente desde la web, mientras que WhatsApp continuará siendo la aplicación de chat principal dentro de su ecosistema.

Por el momento, los usuarios todavía pueden utilizar Messenger mediante las apps móviles para Android e iOS, que seguirán funcionando con normalidad. Sin embargo, el acceso desde computadoras quedará restringido exclusivamente al navegador web.

No obstante, los movimientos recientes de Meta —incluyendo la supresión de las aplicaciones de escritorio y la fusión gradual de funcionalidades con WhatsApp e Instagram— dejan entrever que Messenger podría dejar de existir completamente a mediano o largo plazo.

Con la desaparición de Messenger en computadoras, la empresa da por concluida una de sus aplicaciones más antiguas y reconocidas. Lo que en su momento se presentó como una opción cómoda para chatear desde el escritorio llega a su fin, marcando un nuevo paso hacia la integración total de los servicios dentro del ecosistema de la compañía.