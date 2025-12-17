miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 17:38
Política.

Tensión frente al Congreso mientras se debate el Presupuesto 2026

Se implementó un amplio dispositivo de seguridad en el sector con el objetivo de impedir que la protesta ocupara las vías que circundan el Congreso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los manifestantes se enfrentan con las autoridades.

Los manifestantes se enfrentan con las autoridades.

En medio del tratamiento del Presupuesto 2026, se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso. Para impedir que la protesta tomara las arterias cercanas al edificio legislativo, se montó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.

Tensión entre los manifestantes y la policía frente al Congreso.

Durante los disturbios, los manifestantes derribaron los cercos de contención y protagonizaron forcejeos con agentes de la Policía Federal y de Gendarmería, desplegados para aplicar el protocolo antipiquetes.

Ante la escalada del conflicto, las fuerzas federales recurrieron a un camión hidrante con el objetivo de dispersar a los concentrados.

Noticia en desarrollo....

