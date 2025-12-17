Tensión frente al Congreso mientras se debate el Presupuesto 2026

Los manifestantes se enfrentan con las autoridades.

En medio del tratamiento del Presupuesto 2026, se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso. Para impedir que la protesta tomara las arterias cercanas al edificio legislativo, se montó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.

Tensión entre los manifestantes y la policía frente al Congreso. Durante los disturbios, los manifestantes derribaron los cercos de contención y protagonizaron forcejeos con agentes de la Policía Federal y de Gendarmería, desplegados para aplicar el protocolo antipiquetes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lanacionmas/status/2001384086754009450&partner=&hide_thread=false Manifestantes se enfrentan a la policía en el Congreso

Un nuevo miércoles de marcha e incidentes en la zona del Congreso.



En +Info a la Tarde https://t.co/opOEPK6TCh pic.twitter.com/iVm421zdZO — La Nación Más (@lanacionmas) December 17, 2025 Ante la escalada del conflicto, las fuerzas federales recurrieron a un camión hidrante con el objetivo de dispersar a los concentrados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MauriCaminos/status/2001385482182332468&partner=&hide_thread=false Tensión frente al Congreso en una nueva marcha por los jubilados pic.twitter.com/tfVruUf7qH — Mauricio Caminos (@MauriCaminos) December 17, 2025 Noticia en desarrollo....

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







