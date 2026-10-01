The Witcher 3, Minecraft y Ace Combat: los tres grandes lanzamientos gamer de la semana

Entre fines de septiembre y los primeros días de octubre coincidieron tres lanzamientos de sagas muy reconocidas del mundo de los videojuegos: el remaster de The Witcher 3, Minecraft Dungeons 2 y Ace Combat 8.

Así lo repasó Pedro Aguilar Ortiz, game designer y streamer, en diálogo con TodoJujuy . "Se dio una particularidad: son tres lanzamientos de tres sagas muy icónicas dentro de su rubro, que se dieron casi en simultáneo" , explicó.

El primero es el remaster de The Witcher 3, un juego que, según Aguilar Ortiz, muchos consideran el mejor RPG de mundo abierto. "No sé si el mejor, pero por lo menos en los favoritos entra seguro", opinó. La nueva versión llega con más contenido, un sistema de lucha mejorado y mejores gráficos. Pero el dato que más destacó fue otro: "Casi te diría que va a contracorriente de lo que pasa hoy en día: para quienes ya tengan The Witcher 3, es gratis".

Según contó, en su caso no tuvo que hacer nada: "Fui a buscarlo y automáticamente ya lo tenía actualizado". Mencionó que llega principalmente para PC y que, para quienes ya tienen el juego, la actualización es automática. Además, adelantó que el año próximo el juego sumará una expansión con un mapa nuevo, que "en principio", según entiende, será paga.

La saga tiene un recorrido particular: nació en los libros, después llegó al videojuego y más tarde a una serie. Sobre esta última, Aguilar Ortiz se refirió a la salida de Henry Cavill del papel protagónico. Según su versión, el actor, fanático de la saga, se fue por diferencias con los cambios narrativos de los guionistas. Su lugar lo ocupó Liam Hemsworth.

Minecraft Dungeons 2: el mismo mundo, otro juego

El segundo lanzamiento es Minecraft Dungeons 2, que se estrenó en los primeros días de la semana. "No es Minecraft en sí mismo. Es el mundo de Minecraft en un estilo de juego distinto", aclaró.

Para explicarlo, lo comparó con la saga Diablo, aunque "más accesible para que cualquiera lo pueda jugar". El juego tiene vista isométrica y personajes con una misión y una historia. También presenta un bioma nuevo, es decir, un mundo nuevo dentro del universo Minecraft. "Lo que suele pasar con esta saga es que lo que aplican, después lo llevan al Minecraft original", señaló.

Según Aguilar Ortiz, la franquicia "se viene abriendo a niveles insospechados, con las películas, con todo".

Ace Combat 8: vuelve después de siete años

El tercero es Ace Combat 8. "Es la saga de juegos de aviones de guerra, te diría, por excelencia históricamente", la definió. "Después de siete años vuelve a salir un juego nuevo".

Advirtió que este tipo de juegos suele tener una dificultad particular, porque los controles funcionan de manera inversa para darle realismo y eso los hace poco intuitivos. "No es un juego que alguien que no es gamer pueda arrancar de una", sostuvo. Sin embargo, aclaró que Ace Combat es más accesible que un simulador: "Tiene una historia, es más arcade, no es tanto un simulador". En ese sentido, explicó que el jugador es "más un personaje dentro de una historia que un piloto volando en un avión".

Bonus: el cambio en el juego de Wolverine

Aguilar Ortiz también se refirió al juego de Wolverine, estrenado la semana anterior. "No era tan grave todo como la gente pensaba y decía", opinó.

Su principal crítica apuntó al "olfato" del personaje, una mecánica que marca el camino a seguir. "Para mí fue un error garrafal: se activaba automáticamente y permanentemente el juego te iba mostrando dónde tenías que ir", explicó. Según contó, las críticas fueron tantas que en menos de una semana salió una actualización para poder desactivarlo. Aun así, concluyó que es "un juego mucho mejor de lo que la gente criticó antes de que salga".

De cara a lo que viene, mencionó que todavía quedan lanzamientos importantes en el año, como GTA 6, que según dijo llega en noviembre.