Tierras en manos extranjeras: aumentaron más de un 6% desde 2018 y 31 departamentos superan el límite legal

El oficialismo busca avanzar en el Senado con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada , que incluye cambios en el régimen de tierras rurales. Actualmente, la Ley de Tierras , sancionada a fines de 2011, establece que las propiedades en manos extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie rural del país, de cada provincia ni de cada departamento o municipio.

Política. Ley de Tierras: por qué no se trata hoy en el Senado

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La propuesta original del Poder Ejecutivo , presentada en marzo de 2026, eliminaba esa restricción. Sin embargo, ante la falta de consensos, el oficialismo impulsa ahora elevar el máximo al 25% en el nivel provincial, según trascendió en las últimas horas. El límite por departamento dejaría de aplicarse, un cambio relevante porque la mayor concentración de tierras extranjerizadas no se observa necesariamente en provincias enteras, sino en determinadas zonas.

Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación- a los que accedió Chequead o, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras en las 23 provincias (excluye CABA). Es el equivalente a la superficie de Santa Fe y representa casi un 5% del total del país, lejos del 15% que fija la ley .

Aunque la información pública no permite reconstruir la serie histórica, Chequeado accedió mediante pedidos de acceso a la información a datos de 2018. Ese año, las mismas 23 provincias sumaban 12,5 millones de hectáreas extranjerizadas. Es decir que, en 8 años, la superficie en manos extranjeras aumentó unas 781 mil hectáreas, un 6,25%.

La evolución no fue igual en todo el país. En 14 provincias aumentó la cantidad total de hectáreas rurales extranjerizadas y en 9 disminuyó. El mayor incremento en términos porcentuales se registró en Chaco: 232% entre 2018 y 2026.

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En términos absolutos, es decir cantidad total de hectáreas, el mayor aumento se registró en Santa Cruz, que pasó de 1,16 millones a 1,92 millones de hectáreas: unas 758 mil más, un aumento del 64%. Sin embargo, se trata de una de las provincias más extensas del país.

Salta es la provincia con mayor proporción de tierras en manos extranjeras, con el 11,4% de su superficie rural. Le siguen Misiones, con el 11,3%, y San Juan, con el 10,43%.

En el otro extremo, Córdoba tiene la menor proporción: el 1,2%. Le siguen Santa Fe, con el 1,7%, y Río Negro y Formosa, con el 1,8%. Formosa fue además la provincia que más redujo su extranjerización entre 2018 y 20265, con una caída del 57%.

Cuáles son los departamentos más afectados

Según datos oficiales de 2026, hay 31 departamentos o partidos que superan el límite vigente del 15%. De ellos, 14 también están por encima del 25%, el nuevo máximo que el oficialismo propone aplicar únicamente a las provincias.

Los porcentajes más altos se registran en San Carlos, Salta, donde el 59,8% de la superficie rural está en manos extranjeras; Molinos, también en Salta, con el 57,8%; General Lamadrid, en La Rioja, con el 56,7%; Lácar, en Neuquén, con el 54,2%; y Campana, en la provincia de Buenos Aires, con el 50,3%.

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También superan el 25% Iguazú, en Misiones; Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes; Guachipas, General Güemes y La Viña, en Salta; Tinogasta, en Catamarca; Humahuaca, en Jujuy; y Magallanes, en Santa Cruz.

Según el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones de Historia Agraria, “la franja de los Valles Calchaquíes -San Carlos, Molinos, Cafayate, Guachipas, La Viña- concentra la mayor proporción de tierra extranjerizada de la provincia, asociada históricamente a la expansión de viñedos de alta gama y emprendimientos turísticos e inmobiliarios de lujo, pero también, cada vez más, a la actividad minera”. Salta registra 33 de los 57 proyectos de litio que se ubican en el NOA, en distintos estados de desarrollo, según la Secretaría de Minería.

En Misiones, según el Observatorio el dato de concentración de tierras en manos de extranjeros coincide con una empresa puntual: “la firma forestal chilena Arauco, que a través de distintas sociedades vinculadas es propietaria de más de 240 mil hectáreas en la provincia”.

Salta es la provincia con más departamentos por encima del límite vigente: 9 de los 23 que la componen. Le siguen Misiones, con 5; y Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Jujuy y San Juan, con 2 cada una.

Para comparar con 2018 sólo están disponibles los datos de los departamentos que entonces superaban el 15%. Eran 44 en total. San Carlos, Molinos, Lácar y Campana ya figuraban entre los territorios con mayores niveles de extranjerización.

También hubo cambios. Ituzaingó, en Corrientes, pasó del 16,1% en 2018 al 33,9% en 2026. En cambio, Concepción y San Miguel, también en Corrientes, y Vinchina, en La Rioja, registraron fuertes caídas y quedaron por debajo del 15%.

En manos de quién están las tierras

Los datos disponibles de 2026 no incluyen un desglose por nacionalidad de los propietarios. El pedido de acceso a la información realizado por Chequeado en 2018 sí contenía ese dato. Ese año, las personas y empresas estadounidenses encabezaban la lista, con 2,95 millones de hectáreas rurales.

En segundo lugar se ubicaban los titulares italianos, con 2,17 millones de hectáreas, y en tercero los españoles, con 1,8 millones. Entre las 3 nacionalidades concentraban casi 6,9 millones de hectáreas, equivalentes al 55% de toda la superficie extranjerizada.

Les seguían los propietarios suizos, con 840 mil hectáreas; chilenos, con 806 mil; uruguayos, con 645 mil; canadienses, con 481 mil; holandeses, con 443 mil; franceses, con 404 mil; y alemanes, con 260 mil.

Estos datos identifican la nacionalidad declarada de los propietarios, pero no permiten conocer quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades, qué empresas concentran más tierras ni si las propiedades cambiaron de manos después de 2018. Chequeado consultó al Registro pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autor: Manuel Tarricone e Ignacio Ferreiro

Edición 1: FB