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30 de marzo de 2026 - 08:04
Liga Profesional

Tigre se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 13

Tigre y Independiente Riv. (M) se enfrentan en Don José Dellagiovanna. El duelo se jugará el jueves 2 de abril desde las 17:30 (hora Argentina).

Tigre se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 13
BsAs (DataFactory)

El juego entre Tigre e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo jueves 2 de abril por la fecha 13 del Apertura, a partir de las 17:30 (hora Argentina) en Don José Dellagiovanna.

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Así llegan Tigre y Independiente Riv. (M)

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre busca levantarse de su derrota ante Banfield en el Florencio Sola. No conoce la victoria en los últimos partidos. Cuenta con 4 empates, una derrota en la jornada anterior y 4 goles a favor. Sí, le han encajadado 5 goles en esos encuentros.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Independiente Riv. (M) derrotó 2-0 a Rosario Central. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y finalizó en un empate 1-1.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): 2 de abril - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Huracán: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Sarmiento: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 13: vs Tigre: 2 de abril - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Argentinos Juniors: 11 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Banfield: 20 de abril - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): 26 de abril - 15:00 (hora Argentina)
Horario Tigre e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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