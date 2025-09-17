Tigre vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Aldosivi visita a Tigre en el estadio Don José Dellagiovanna, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Tigre y Aldosivi Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre viene de empatar ante Talleres por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Sarmiento. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 1 gol a favor, ha recibido 8 en contra.

En esta competencia, los resultados de Aldosivi han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 4 partidos. En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Tigre se quedó con la victoria por 0 a 2.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 26 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Tigre y Aldosivi, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.