miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 08:56
Liga Profesional

Tigre vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

En la previa de Tigre vs Aldosivi, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 20 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.

Tigre vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Aldosivi visita a Tigre en el estadio Don José Dellagiovanna, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Tigre y Aldosivi

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre viene de empatar ante Talleres por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Sarmiento. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 1 gol a favor, ha recibido 8 en contra.

En esta competencia, los resultados de Aldosivi han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 4 partidos.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Tigre se quedó con la victoria por 0 a 2.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 26 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Aldosivi, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

