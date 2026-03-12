Tigre vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 11 del Apertura, Argentinos Juniors y Tigre se enfrentan el domingo 15 de marzo desde las 22:00 (hora Argentina), en Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Argentinos Juniors Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre terminó con un empate en 1 frente a Vélez en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 4 a favor.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura En la fecha pasada, Argentinos Juniors finalizó con un empate 0-0 ante Rosario Central. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 1 gol y registró solo 1 a favor.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Tigre sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1. El encuentro será supervisado por Daniel Zamora, el juez encargado.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Banfield: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Aldosivi: Postergado

Fecha 9: vs Gimnasia: Postergado

Fecha 11: vs Tigre: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Platense: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Tigre y Argentinos Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

