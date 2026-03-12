Tigre vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Por la fecha 11 del Apertura, Argentinos Juniors y Tigre se enfrentan el domingo 15 de marzo desde las 22:00 (hora Argentina), en Don José Dellagiovanna.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 11 del Apertura, Argentinos Juniors y Tigre se enfrentan el domingo 15 de marzo desde las 22:00 (hora Argentina), en Don José Dellagiovanna.
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Tigre terminó con un empate en 1 frente a Vélez en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 4 a favor.
En la fecha pasada, Argentinos Juniors finalizó con un empate 0-0 ante Rosario Central. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 1 gol y registró solo 1 a favor.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Tigre sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El encuentro será supervisado por Daniel Zamora, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.