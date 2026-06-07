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7 de junio de 2026 - 18:39
Mundo.

Tiroteo masivo en Kansas: nueve heridos y alarma a días del inicio del Mundial 2026

El hecho generó preocupación porque la ciudad es base de operaciones de la Selección argentina en Estados Unidos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tiroteo en Kansas.

Tiroteo en Kansas.

Un tiroteo masivo ocurrido en la madrugada de este domingo en Kansas City dejó nueve personas heridas. El hecho generó preocupación porque la ciudad es base de operaciones de la Selección argentina en Estados Unidos, aunque las autoridades remarcaron que el ataque fue lejos del hotel donde se hospeda la delegación.

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Dónde y cuándo ocurrió el ataque

Según informó la portavoz del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna Gonzalez, la primera alerta por disparos se registró cerca de las 4 de la madrugada en la cuadra 7900 de la calle Troost, en la zona sur de la ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a una multitud que escapaba y asistieron inicialmente a tres mujeres heridas.

Nueve heridos y todos fuera de peligro

Minutos después, se confirmó que otras seis personas también habían sido alcanzadas por los proyectiles y trasladadas a centros de salud cercanos.

Las autoridades indicaron que las víctimas son nueve adultos y que todos se encuentran fuera de peligro. De acuerdo a testimonios citados por medios locales, en el lugar se habrían escuchado unos 65 disparos.

tiroteo en Kansas

Lejos de la concentración de la Selección argentina

A pesar de la magnitud del episodio, desde los reportes oficiales buscaron llevar tranquilidad: el tiroteo ocurrió a unos 15 kilómetros del hotel donde está concentrado el equipo argentino que dirige Lionel Scaloni, con Lionel Messi como principal figura.

El sitio del ataque, señalaron, está completamente alejado del “búnker” de la Albiceleste.

El relato de una vecina: una bala atravesó una ventana

El impacto del tiroteo también afectó a vecinos del sector. Kate Fowler, residente de la zona, contó a la prensa local que se despertó con su esposo y rieron un agujero de bala en una ventana de su casa, además de encontrar un casquillo dentro de la vivienda.

Sin detenidos y con investigación en curso

Hasta el momento no se reportaron detenciones vinculadas al caso y la policía continúa trabajando en la investigación para determinar cómo se originó el ataque y quiénes fueron los responsables.

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