Transporte urbano: anuncian licitación para el servicio en San Salvador de Jujuy

La semana próxima comenzará el proceso para la licitación de los servicios en los barrios de San Salvador de Jujuy del transporte urbano de pasajeros . El proyecto tomó estado parlamentario con el pliego en el Concejo Deliberante.

“Va a ser un proceso”, le dijo a TodoJujuy Lisandro Aguiar , presidente del cuerpo deliberativo capitalino. “En el transcurso de la semana que viene nos van a visitar funcionarios de Servicios Públicos para avanzar en el análisis de la iniciativa”, agregó.

“Haremos un dictamen y se va a poner a consideración, a través de algún proceso participativo , para que los vecinos e instituciones opinen”, recalcó el edil. En el 2026 vencen las actuales concesiones de las empresas que prestan el servicio.

transporte urbano.jpg El transporte urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Los aportes para la concesión del transporte urbano

“Nos encantaría que el Consejo Profesional de Ciencia Económicas, que la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) puedan brindar algún tipo de aporte y recién terminado todo eso que yo calculo que va a ser un proceso que va a llevar entre dos o tres meses, se va a avanzar en la sanción”.

Detalló que una vez aprobado en el Concejo, se remite al Ejecutivo para que haga la convocatoria. “Si hay cuestiones que van a estar teniéndose en cuenta, como que la convocatoria va a ser nacional. La idea de garantizar el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU)”, marcó Aguiar.

Lisandro Aguiar - Pte. Concejo Deliberante Lisandro Aguiar - Pte. Concejo Deliberante

“Con el pliego lo que se busca es garantizar la prestación de servicio en toda la ciudad”, y agregó que también “en los lugares en los que hoy hay deficiente o falta prestación, garantizarlo. La idea es trabajar en incentivar las unidades, modernizarlas y buscar también algún tipo de unidades eléctricas”, cerró.