Tras la histórica reunión en Alaska, Donald Trump dijo que volvió a hablar con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que volvió a hablar con su par ruso.

El jefe de Estado norteamericano, Donald Trump , anunció este lunes que volvió a mantener un contacto telefónico con el presidente de Rusia, Vladimir Putin , luego de haberse reunido la semana anterior en la Casa Blanca con el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski , y con representantes de distintos países europeos.

La ocasión previa en la que Trump había dialogado con Putin ocurrió el 18 de agosto , fecha en la que interrumpió un encuentro con Zelenski y dirigentes europeos en la residencia presidencial estadounidense para comunicarse con el mandatario ruso.

“Sí, lo he hecho”, contestó Trump a los reporteros cuando le consultaron si había mantenido un diálogo con Putin después de aquel momento.

Vladimir Putin y Donald Trump se saludan antes de su reciente cumbre en Alaska.

“ Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto”, agregó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, saluda a su homólogo ruso, Vladímir Putin, el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska.

“Creo que vamos a terminar la guerra”, dijo Donald Trump

Trump protagonizó un encuentro inédito con Putin en Alaska el 15 de agosto, con la intención de alcanzar un entendimiento que pusiera punto final a la ofensiva rusa en Ucrania.

Tres días más tarde, tras una llamada telefónica del 18 de agosto, el expresidente aseguró que el líder del Kremlin había accedido a concretar una reunión directa con Zelenski. No obstante, desde Moscú insistieron después en que no existen planes para llevar a cabo esas conversaciones.

“Porque no le cae bien”, replicó Trump al ser consultado sobre la aparente negativa de Putin a sentarse frente a frente con Zelenski.

Aun así, el dirigente norteamericano remarcó que sigue convencido de que la posibilidad de alcanzar un pacto para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania es cercana. “Creo que vamos a terminar la guerra”, concluyó.