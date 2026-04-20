lunes 20 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de abril de 2026 - 20:21
Policiales.

Trata de personas en Salta: imputaron a una pareja por explotación sexual de menores

La Justicia Federal imputó a una pareja por trata de personas con fines de explotación sexual agravada por tratarse de víctimas menores de edad en Salta.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Trata de personas en Salta.

Trata de personas en Salta.

Lee además
Detenidos en Salta por las amenazas de tiroteo en las  escuelas.
País.

Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas
Robo en Salta.
País.

Un comerciante frenó un violento ataque a un menor en Salta

Los acusados fueron identificados por sus iniciales como F.N.A. y A.A.G. y quedaron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por tratarse de víctimas menores. De acuerdo con la información difundida sobre la causa, hasta el momento hay dos víctimas identificadas, aunque la fiscalía no descarta que puedan surgir más a medida que avance la investigación.

Cómo funcionaba la red en avenida Artigas

Según la reconstrucción judicial, el circuito operaba bajo la modalidad de “servicios de citas” y tenía una estructura con roles definidos. La acusación sostiene que uno de los imputados se encargaba de captar a las víctimas, mientras que la otra persona coordinaba los encuentros.

image
Trata de personas en Salta.

Trata de personas en Salta.

Las ofertas eran publicadas en sitios web y luego continuaban por canales digitales, donde se pactaban horarios, precios y lugares. Los encuentros se concretaban en departamentos alquilados de la zona de avenida Artigas, varios de ellos ubicados en sectores internos de difícil visibilidad desde la calle. En esos inmuebles se realizaron los allanamientos de la semana pasada.

La causa también incorporó el testimonio de una de las víctimas, que permitió reforzar la hipótesis de una explotación sostenida y organizada. Además, durante los procedimientos se secuestraron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento que ahora serán sometidos a peritajes para profundizar la pesquisa.

Cómo empezó la causa y qué resolvió la Justicia

La investigación se inició el 16 de agosto de 2024, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un adulto junto a una menor en un departamento de calle 12 de Octubre. Ese episodio abrió una pesquisa que, con el paso del tiempo, derivó en una causa más amplia por trata de personas y explotación sexual de menores.

Con intervención de Gendarmería y áreas especializadas, la fiscalía avanzó en tareas de inteligencia, recolección de pruebas y asistencia a las víctimas. El 15 de abril de 2026 se concretaron los allanamientos en los inmuebles de avenida Artigas, paso que terminó de consolidar la acusación formal contra la pareja.

En cuanto a las medidas judiciales, el juez dispuso prisión preventiva por 120 días para el hombre, al considerar la gravedad del caso y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En el caso de la mujer, se resolvió la libertad con restricciones: deberá presentarse semanalmente ante la Justicia, no podrá salir de la provincia y tampoco mantener contacto con las víctimas ni con el coimputado.

Con datos de El Tribuno de Salta

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas

Un comerciante frenó un violento ataque a un menor en Salta

Amenazas en escuelas de Salta: imputaron por intimidación pública a los cuatro jóvenes detenidos

Incautaron casi 178 kilos de cocaína en ocho allanamientos en Salta

Hallaron más de 18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

Lo que se lee ahora
Accidente en Coranzulí. video
Policiales.

Cortaron la ruta 9 por un choque entre un colectivo y un camión en Coranzulí

Por  Federico Franco

Las más leídas

Hacen controles en colegios y se registraron más amenazas de tiroteo video
Jujuy.

Una escuela de Jujuy prohibió celulares, auriculares y relojes tras las amenazas

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes video
Educación.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: regulan el uso de celulares, qué cambia desde el lunes

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina
Espectáculos.

Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la televisión argentina

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón video
Mundo.

Terremoto de 7,4 puntos generó alerta de tsunami en Japón

Accidente en Coranzulí. video
Policiales.

Cortaron la ruta 9 por un choque entre un colectivo y un camión en Coranzulí

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel