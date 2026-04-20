Trata de personas en Salta: imputaron a una pareja por explotación sexual de menores

La investigación por una presunta red de trata de personas en la capital de Salta sumó este lunes un avance clave: la Justicia Federal imputó a una pareja acusada de explotar sexualmente a menores de edad en departamentos ubicados sobre avenida Artigas. La formalización fue impulsada por la fiscalía federal y se concretó ante el juez Julio Bavio.

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Los acusados fueron identificados por sus iniciales como F.N.A. y A.A.G. y quedaron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por tratarse de víctimas menores. De acuerdo con la información difundida sobre la causa, hasta el momento hay dos víctimas identificadas, aunque la fiscalía no descarta que puedan surgir más a medida que avance la investigación.

Según la reconstrucción judicial, el circuito operaba bajo la modalidad de “servicios de citas” y tenía una estructura con roles definidos. La acusación sostiene que uno de los imputados se encargaba de captar a las víctimas, mientras que la otra persona coordinaba los encuentros.

image Trata de personas en Salta.

Las ofertas eran publicadas en sitios web y luego continuaban por canales digitales, donde se pactaban horarios, precios y lugares. Los encuentros se concretaban en departamentos alquilados de la zona de avenida Artigas, varios de ellos ubicados en sectores internos de difícil visibilidad desde la calle. En esos inmuebles se realizaron los allanamientos de la semana pasada.

La causa también incorporó el testimonio de una de las víctimas, que permitió reforzar la hipótesis de una explotación sostenida y organizada. Además, durante los procedimientos se secuestraron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento que ahora serán sometidos a peritajes para profundizar la pesquisa.

Cómo empezó la causa y qué resolvió la Justicia

La investigación se inició el 16 de agosto de 2024, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un adulto junto a una menor en un departamento de calle 12 de Octubre. Ese episodio abrió una pesquisa que, con el paso del tiempo, derivó en una causa más amplia por trata de personas y explotación sexual de menores.

Con intervención de Gendarmería y áreas especializadas, la fiscalía avanzó en tareas de inteligencia, recolección de pruebas y asistencia a las víctimas. El 15 de abril de 2026 se concretaron los allanamientos en los inmuebles de avenida Artigas, paso que terminó de consolidar la acusación formal contra la pareja.

En cuanto a las medidas judiciales, el juez dispuso prisión preventiva por 120 días para el hombre, al considerar la gravedad del caso y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En el caso de la mujer, se resolvió la libertad con restricciones: deberá presentarse semanalmente ante la Justicia, no podrá salir de la provincia y tampoco mantener contacto con las víctimas ni con el coimputado.

Con datos de El Tribuno de Salta