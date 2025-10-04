Triple crimen narco: nuevos detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.

La investigación del triple crimen narco en Florencio Varela continúa revelando detalles estremecedores sobre el crimen . A los hechos conocidos en semanas recientes se suman ahora los hallazgos de las autopsias realizadas a las víctimas: Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo , quienes fueron torturadas antes de ser asesinadas.

Según los informes forenses, aunque no se puede determinar con certeza quién murió primero, el estado de los cuerpos sugiere que Morena y Brenda fallecieron antes que Lara , ya que presentaban signos más avanzados de descomposición.

Los tres cuerpos fueron encontrados amordazados y con tobillos y rodillas atadas . El informe revela que la menor de 15 años sufrió mutilaciones en vida, con una oreja completamente cortada y las yemas de cuatro dedos de la mano izquierda.

En total, Lara presentó siete lesiones violentas antes de su muerte, al igual que Morena, cuyo cadáver también fue hallado con una bolsa de plástico en la cabeza. En el caso de Brenda, los forenses contabilizaron 22 heridas traumáticas sufridas en vida y detallaron que, tras su muerte, fue descuartizada en la zona del abdomen.

Este informe profundiza la brutalidad del crimen y evidencia la violencia extrema que padecieron las víctimas antes de ser asesinadas.

Detalle de las lesiones de Brenda del Castillo (20 años)

Presentaba 22 heridas traumáticas sufridas en vida. Tras su muerte, su cuerpo fue descuartizado en la zona del abdomen. Los forenses señalaron que las lesiones fueron infligidas con un objeto punzante, y que la mutilación postmortem reflejaba una intención de desmembrar el cuerpo.

Según la autopsia, Brenda fue la víctima con mayor cantidad de lesiones traumáticas, reflejando una violencia extrema y prolongada antes y después de su muerte:

Rostro y cabeza: Moretón en ambos párpados del ojo derecho. Corte vertical en el centro de la frente. Herida contundente irregular en la frente, lado derecho. Golpe en el arco de la ceja derecha. Herida contundente vertical de 8,5 cm que atraviesa nariz y mejillas, con daño severo en la estructura ósea facial. Puñalada de 3 cm en la frente, lado derecho, a la altura de la sien.

Labios y mejillas: Moretón y golpe en el labio inferior y en su parte interna. Moretón en el labio inferior izquierdo. Herida punzante de 2,5 cm en la mejilla derecha.

Orejas y conductos auditivos: Moretón en la oreja izquierda con salida de sangre por el oído. Moretón frente a la oreja derecha, con sangre en el conducto auditivo.

Mentón y cuello: Moretón en el mentón y herida contundente de 2,4 cm hacia la derecha. Ocho puñaladas superficiales en la parte delantera y lateral derecha del cuello. Lesión en la piel del cuello en la zona donde estaba la mordaza. Herida punzante en el lado derecho, base del cuello.

Hombros y torso: Excoriación y moretón en el hombro izquierdo. Dos manchas de moretón bajo la mama derecha. Moretón y tres cortes superficiales en la mama derecha. Mancha de moretón en la región lumbar derecha.

Manos: Corte en el espacio entre el pulgar y el índice de la mano izquierda. Dos cortes en el borde lateral de la mano izquierda.

Postmorten: Corte en el abdomen, desde el sector derecho hasta el flanco izquierdo, realizado después de la muerte, con salida de asas intestinales.



Estas lesiones muestran que Brenda fue torturada brutalmente en vida, con heridas punzantes, contusas y golpes en rostro, cuello y cuerpo, y que fue mutilada postmorten, reflejando la extrema violencia del crimen.

Detalle de las lesiones de Morena Verdi (20 años)

Sufrió siete lesiones violentas en vida. Su cadáver fue encontrado con una bolsa de plástico en la cabeza, lo que indica una posible asfixia. Además, los forenses identificaron signos de tortura física antes de su muerte.

El informe forense indica que Morena sufrió múltiples lesiones traumáticas antes de su muerte, reflejando tortura física:

Surco horizontal alrededor del cuello: hecho por presión con un lazo; aunque no muy profundo, rodeaba completamente el cuello, por arriba y por debajo de la “manzana de Adán”, compatible con asfixia por estrangulamiento.

Raspaduras y marcas de uñas en el muslo izquierdo: varias heridas internas y delanteras, indicando forcejeo o agresión directa.

Hematomas en la cara y cabeza: Gran hematoma oval alrededor del ojo derecho. Hematoma similar alrededor del ojo izquierdo. Hematoma irregular en la parte izquierda de la mandíbula.

Hematomas en el pecho: Hematoma irregular en el centro del esternón. Otro hematoma en la parte baja del esternón.

Hematomas en las orejas: tanto en la derecha como en la izquierda.

Estas lesiones evidencian golpes repetidos y violencia física intensa, además del estrangulamiento, que probablemente contribuyó a su muerte.

Detalle de las lesiones de Lara Gutiérrez (15 años)

También sufrió siete lesiones violentas en vida. Presentaba una oreja completamente cortada y las yemas de cuatro dedos de la mano izquierda. La causa de su muerte fue un shock hipovolémico debido a múltiples heridas, incluyendo una cortante en el cuello que afectó arterias importantes.

