Aguinaldo en Tucumán Tucumán pagará el aguinaldo completo entre el 18 y el 20 de diciembre para toda la administración pública

El Gobierno de Tucumán confirmó el cronograma de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre para la administración pública provincial. Según el anuncio oficial, el medio aguinaldo se acreditará de manera completa entre el jueves 18 y el sábado 20 de diciembre, cumpliendo con los plazos que establece la legislación nacional.

Quiénes cobran cada día del cronograma Jueves 18 de diciembre Sistema Provincial de Salud (Siprosa),

personal de seguridad (Policía y Servicio Penitenciario),

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán,

Estación Experimental Obispo Colombres,

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo,

Instituto Provincial de la Vivienda

Sociedad Aguas del Tucumán.

Viernes 19 de diciembre Educación – establecimientos provinciales,

Administración Central,

Defensoría del Pueblo,

Poder Judicial,

Ministerio Público Fiscal,

Ministerio Pupilar y de la Defensa,

Poder Legislativo,

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación. sábado 20 de diciembre

Municipios del interior,

Comunas rurales,

Jubilados fuera de convenio,

Beneficiarios de Renta Vitalicia

Héroes de Malvinas,

Ex empleados de Talleres de Tafí Viejo,

Personal de Vialidad Provincial,

Recursos Hídricos,

Ente Tucumán Turismo,

Ente Cultural,

Ipacym, Sepapys,

Ersept,

Instituto de Desarrollo Productivo,

Ente de Infraestructura Comunitaria,

Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol,

Teatro Mercedes Sosa

Educación de gestión privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos). A quiénes alcanza el pago del medio aguinaldo De esta manera, el pago del aguinaldo de diciembre abarca a todo el universo de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio, según precisó el Gobierno de Tucumán. El cronograma busca garantizar que los estatales tucumanos cuenten con el SAC acreditado antes de las fiestas de fin de año.

