Última audiencia del año de la causa Cuadernos: el juicio se retoma el 3 de febrero

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 realizó este martes 30 de diciembre la última audiencia del año en la Causa Cuadernos , y dio por concluida la lectura de las acusaciones. El debate se retomará el 3 de febrero de 2026, a las 9.00.

Durante la jornada, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel escucharon el sexto requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli , centrado en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para corredores viales.

Según el requerimiento, l a fiscalía había decidido separar una parte de la investigación para analizar hechos ocurridos entre 2003 y 2007 vinculados al OCCOVI y a la ejecución de contratos de concesiones viales, con el foco puesto en eventuales intercambios ilegales.

En este tramo aparecen como principales acusados Julio De Vido y Claudio Uberti, además de empresarios como Miguel Marcelino Aznar, Patricio Gerbi, Marcela Edith Sztenberg, Obdulio Ángel Barbeito, Juan Manuel Colazzo, Marcelo Marcuzzi y Miguel Ángel Marconi, entre otros. Stornelli le atribuyó a Uberti un rol relevante en la presunta estructura investigada.

Debate por los tiempos de exposición

La audiencia también incluyó planteos de defensas, entre ellas la del abogado Carlos Beraldi, que cuestionó el límite de 45 minutos por equipo para exponer en febrero. La fiscal Fabiana León respondió que el tribunal puede fijar límites en un juicio complejo y planteó extender horas o días si hiciera falta, además de respaldar la transmisión completa del debate.

Calendario de febrero 2026

El juicio se reanudará el 3 de febrero con las defensas de Fernández de Kirchner, De Vido, Baratta, Álvarez, Balán y Clarens, y seguirá los días 5, 10, 12 y 24. No habrá audiencias el 17 ni el 19. Las sesiones serán virtuales, salvo indagatorias que serán presenciales; los martes comenzarán a las 13.30 y los jueves a las 9.00.

En el expediente, la acusación sostiene que existió un “plan” de recaudación de dinero a partir de pagos de empresarios a cambio de beneficios, y que parte de esas entregas habrían quedado reflejadas en anotaciones del chofer Oscar Centeno y en declaraciones de imputados colaboradores.

El caso toma su nombre de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, quien fuera chofer de Roberto Baratta, ex integrante del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Figura como una de las principales acusadas la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En total, son 87 los imputados, entre ex funcionarios públicos y empresarios, que deberán responder ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7.