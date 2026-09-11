Un tren de carga chocó a una ambulancia del SAME en Puesto Viejo

Una ambulancia del SAME fue embestida por un tren de carga durante la noche del jueves 10 de septiembre en Puesto Viejo . El impacto se produjo cerca de las 23, cuando el móvil sanitario regresaba hacia su base en Aguas Calientes luego de haber terminado un operativo de asistencia a peregrinos. La unidad sufrió importantes daños en la parte trasera, aunque el personal que viajaba en ella resultó ileso.

El vehículo involucrado era una Toyota 4x4 del SAME . De acuerdo con la información brindada, la ambulancia alcanzó a atravesar el sector, pero la formación ferroviaria terminó golpeándola en la parte posterior. El tren pertenecía a la empresa Holcim y transportaba cemento . El golpe afectó principalmente el habitáculo trasero del móvil sanitario.

“El tren lamentablemente lo tocó en la parte trasera solamente, rompiendo todo el habitáculo trasero" “El tren lamentablemente lo tocó en la parte trasera solamente, rompiendo todo el habitáculo trasero"

A pesar de los daños que sufrió la ambulancia, ninguno de los trabajadores del SAME presentó lesiones físicas .

“Gracias a Dios no hubo ningún tipo de lesión para el personal, que era lo que más nos preocupaba”, sostuvo Jure. El responsable del SAME indicó que los integrantes del equipo sí quedaron afectados por el impacto de haber atravesado una situación de esas características, pero no fue necesario lamentar heridos. Tras el siniestro intervino personal sanitario y efectivos de Seguridad Vial. Los conductores de la ambulancia y del tren fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos resultados fueron negativos.

Investigan cómo ocurrió el choque

Las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación. En el sector había dificultades de visibilidad y problemas de señalización, condiciones que complicaron la circulación en el momento del hecho. Estos elementos forman parte de las circunstancias que deberán analizarse para reconstruir la mecánica del impacto.

La ambulancia había estado trabajando previamente en la asistencia de peregrinos que se desplazan durante estos días por las rutas de la provincia rumbo a las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro en Salta.

El episodio terminó únicamente con daños materiales, pero dejó fuera de servicio, al menos de manera inmediata, a una unidad destinada a emergencias sanitarias.