miércoles 05 de noviembre de 2025

5 de noviembre de 2025 - 12:11
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Una avioneta narco se estrelló en Rosario de la Frontera y fue hallada con más de 140 kilos de cocaína.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
avioneta narco

Una avioneta boliviana cayó en la tarde del martes 4 de noviembre en una zona rural de Rosario de la Frontera en la provincia de Salta y desató un fuerte operativo de seguridad. En el lugar, las fuerzas encontraron droga, un auto incendiado y al menos dos personas fueron detenidas.

La aeronave, que volaba muy bajo y era esperada por dos camionetas, se estrelló antes de llegar a destino.

avioneta narco en Rosario de la Frontera

Detalles de la caída de la avioneta Narco en Rosario de la Frontera - Salta

El episodio ocurrió en el paraje San Felipe, en una zona rural del departamento Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta. Según fuentes oficiales, la avioneta tenía como posible destino una pista ubicada cerca del lugar donde finalmente impactó, y ya estaba siendo aguardada por dos vehículos. No llegó a aterrizar por causas que aún se investigan.

La nave tenía matrícula boliviana y quedó semi incrustada en un poste. Los tripulantes se fugaron tras el siniestro. No se reportaron víctimas ni heridos. Sin embargo, dos personas habrían sido detenidas, pero se desconoce cuál fue su rol dentro de la operación.

En paralelo, se desplegó un operativo que involucró a efectivos de Gendarmería Nacional, de la División Drogas Peligrosas de Metán y otras áreas de la policía provincial. En el lugar, los agentes comenzaron a retirar bultos con droga que quedaron dentro de la aeronave. Aunque todavía no hubo confirmación sobre la cantidad exacta de estupefacientes, se cree que la suma total sería equivalente aproximadamente 140 kilos de cocaína.

image
Foto: El Tribuno

Foto: El Tribuno

Además, cerca del sitio donde cayó la avioneta fue hallado un vehículo incendiado, aparentemente de manera intencional, lo que refuerza la hipótesis de una operación de narcotráfico. Por el momento, se confirmó al menos una persona detenida, aunque no trascendieron detalles sobre su identidad o vínculo con la aeronave siniestrada.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá avanzar con la investigación para determinar los responsables y el posible destino de la carga.

