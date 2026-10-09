Una camioneta robada en Jujuy apareció en Bolivia: hay una persona demorada

Una camioneta robada en Jujuy fue recuperada en Villazón, Bolivia , luego de un operativo de búsqueda realizado por efectivos de la Policía Boliviana en una zona rural del municipio fronterizo. El vehículo, una vagoneta de color blanco que registraba una denuncia de robo en territorio argentino, fue secuestrado preventivamente y una persona quedó arrestada mientras se investigan las circunstancias del hecho y cómo llegó el rodado al país vecino.

El procedimiento fue informado el jueves 8 de octubre por medios bolivianos y se concretó a partir de una alerta sobre la circulación del vehículo en territorio de Bolivia . Con esa información, personal de la Unidad de Patrullaje y Acción Rápida (UPAR Delta), perteneciente al Comando de Frontera Policial de Villazón, inició tareas de búsqueda hasta localizar la camioneta.

Según la información difundida por las autoridades bolivianas, los efectivos recibieron un reporte sobre un vehículo de procedencia argentina que había sido denunciado como robado en la provincia de Jujuy. A partir de esos datos comenzaron los rastrillajes en diferentes sectores de Villazón, una ciudad ubicada frente a La Quiaca, hasta que lograron encontrarlo en un área rural.

Durante el operativo se confirmó que se trataba de una vagoneta blanca y se dispuso su secuestro preventivo para avanzar con las verificaciones correspondientes. Además, los policías arrestaron a una persona presuntamente vinculada con el caso , aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre su identidad ni sobre la participación que habría tenido en el traslado o la tenencia del vehículo.

Una persona arrestada y una investigación en marcha

El operativo se desarrolló bajo las directivas del comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Franklin Roger Villazón Sustach, y contó con la intervención de efectivos especializados en patrullaje y respuesta rápida. Una vez recuperado el vehículo, se iniciaron las actuaciones para revisar su documentación y establecer su situación legal en Bolivia.

Por el momento, no se informó en qué localidad de Jujuy ocurrió el robo, cuándo fue sustraída la camioneta ni de qué manera cruzó la frontera. Tampoco se confirmó si el vehículo ya fue restituido a su propietario o si continuará bajo custodia de las autoridades bolivianas mientras avanza la investigación.

Otros vehículos robados que fueron recuperados en Bolivia

El hallazgo se suma a otros procedimientos realizados en la frontera entre Jujuy y Bolivia. En marzo de 2026, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que una investigación permitió recuperar tres camionetas de alta gama denunciadas como robadas en Buenos Aires: dos Ford Ranger y una Toyota SW4.

En aquel caso, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 11, con sede en La Quiaca. Los vehículos fueron localizados en distintas localidades bolivianas, entre ellas Challapata y San Juan, en el departamento de Chuquisaca, mediante un trabajo coordinado entre la Policía de Jujuy, Gendarmería Nacional y las autoridades bolivianas. Finalmente, los rodados pudieron regresar a la Argentina y fueron restituidos a sus propietarios.

El nuevo procedimiento en Villazón vuelve a mostrar la importancia del intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de ambos países para localizar vehículos denunciados como robados. En este caso, la investigación continuará para determinar las circunstancias de la sustracción y establecer la responsabilidad de la persona arrestada.