Una camioneta volcó en Ruta 9 a pocos metros de Tilcara

Una camioneta volcó este lunes sobre Ruta 9, a la altura del Pasaje Huichaira , a pocos metros de la localidad de Tilcara. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro.

El accidente provocó una fuerte congestión vehicular, ya que por precaución y hasta que el rodado fue removido, se realizó un corte a media calzada en el sentido norte–sur, habilitando únicamente paso alternado para los vehículos que circulaban por la zona.

