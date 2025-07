Una especialista contó las 3 claves para ahorrar y mejorar las finanzas

ahorros

2. Separar el 10% de los ingresos al inicio de cada mes

“Es fundamental no mezclar las finanzas del emprendimiento (en caso de tener uno) con las personales. El ahorro debe ser como una cuenta o un pago más, que sí o sí hacemos todos los meses. Ese 10% de los ingresos hay que ponerlo a trabajar: invertirlo, para que genere intereses y crezca en el tiempo”, señala la especialista. De esta forma, el dinero empieza a multiplicarse y se convierte en un fondo que puede ser decisivo en la adultez y el retiro.

3. Apostar a la educación financiera desde la infancia

“Un niño, desde los cinco años, puede aprender conceptos básicos sobre el dinero. Debemos hablar con naturalidad sobre el tema en familia, explicar que el dinero es una energía circulante que necesitamos para todo: comer, vivir, planificar el futuro”, indica Totaro. “La educación financiera es la base para que generaciones futuras aprendan a cuidar y multiplicar su capital”.

GABRIELA TOTARO TJ

Qué pasa con la natalidad en Argentina, que afecta a las futuras jubilaciones

De acuerdo a los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina la natalidad viene descendiendo desde 2014: durante 2014 se registraron 777.012 nacimientos, en 2023 fueron 460.902.

Esta baja fue impulsada principalmente por una disminución del 60% de la tasa de fecundidad adolescente en la última década.

Según un estudio de Voices, WIN y UADE, en Argentina, cinco de cada diez mujeres de 18 a 24 años no considera la maternidad para sus planes futuros. En coincidencia con el informe de UNFPA, responden que no desean tener hijos, que no cuentan con la capacidad económica para mantenerlos, que no se consideran preparadas para ser madres y ponen el foco en el desarrollo de su vida profesional y la preferencia por enfocarse en su vida o su vida con su pareja.

UNFPA destaca otros datos: en Argentina, el 41% de las empresas no ofrece flexibilidad horaria para asistir a controles médicos durante el embarazo; 8 de cada 10 mujeres sostienen que es difícil sostener trabajo y lactancia; las madres dedican el doble de tiempo que los padres al cuidado de los hijos (8 horas contra menos de 5).

Jujuy en el cuarto lugar

Aunque las provincias del sur lideraron la caída en la tasa de natalidad, Jujuy ocupó el cuarto puesto a nivel nacional, detrás de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Corrientes.

De acuerdo con los datos oficiales, entre 2014 y la actualidad, la provincia registró una disminución del 52,31% en los nacimientos, ubicándose como la más afectada del Noroeste Argentino (NOA).