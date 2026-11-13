Una fuerte explosión de gas en Lanús dejó 20 heridos, cinco de gravedad y varios comercios incendiados

Una fuerte explosión seguida de un incendio de grandes dimensiones se registró este viernes 13 de noviembre en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. El hecho dejó 20 personas heridas, cinco de ellas con quemaduras graves, y provocó importantes daños en comercios y edificios cercanos.
El estallido ocurrió alrededor de las 9.44, en la intersección de Beltrán y Del Valle Iberlucea, una zona comercial muy transitada. Según informaron las autoridades, una máquina dañó una cañería de gas mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de MetroGAS.
Cómo ocurrió la explosión en Remedios de Escalada
El director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, explicó que el incidente se produjo durante las tareas de una empresa contratista.
“En el lugar estaba trabajando personal de Metrogas y una empresa tercerizada que se llama Exgadet. Evidentemente, perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión”, señaló. Las llamas alcanzaron varios locales comerciales de la zona y obligaron a desplegar un importante operativo de emergencia.
Entre las principales consecuencias se registraron:
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20 personas heridas, cinco de ellas con lesiones graves.
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Comercios y estructuras afectadas por las llamas.
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Evacuación preventiva de viviendas cercanas.
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Evacuación de una escuela y un geriátrico.
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Cortes de tránsito y un amplio perímetro de seguridad.
Los pacientes más graves fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, mientras que los demás recibieron atención en otros centros de salud de Lanús.
El relato de los vecinos y el operativo de emergencia
“Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar” “Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar”
Los vecinos describieron momentos de desesperación por la intensidad de la detonación y el avance del fuego: “Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar”, relató Walter, un comerciante de la zona que presenció las consecuencias del estallido.
Otra vecina, identificada como Ariana, expresó:
“Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte” “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”
Bomberos de Lanús y localidades vecinas trabajaron para controlar las llamas, mientras Defensa Civil coordinó las evacuaciones y la empresa distribuidora de gas avanzó con las tareas para interrumpir el suministro en el sector afectado.
La Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 tomó intervención para investigar las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.
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