Una perra se emociona al escuchar el nombre de sus 'hermanas' y es viral

Justi Mare , actriz y modelo de Argentina , publicó en TikTok un instante que se volvió viral : la sorprendente reacción de su perra, Dominga , al enterarse de que pasarían el fin de semana en el campo de Balcarce , donde residen sus hermanas caninas. Su tierno gesto de alegría conmovió a los usuarios de la red social: el video logró acumular 3 millones de vistas y más de 500 mil 'me gusta'.

Sin embargo, su entusiasmo no se detiene ahí. Al escuchar a Justi afirmar que irán a visitar a “Birra”, otra de sus hermanas, la perra no puede contener su felicidad. Y cuando percibe que le dice “Te juro, vamos a ir al campo”, se levanta de la cama, lista para salir, aunque la joven rápidamente le aclara que será “mañana”. La respuesta de Dominga al darse cuenta de que aún no es el momento es memorable: la decepción en su mirada es evidente, se resigna y se acomoda junto a su dueña.