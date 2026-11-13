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13 de noviembre de 2026 - 18:56
Programa.

UNICEF y el Gobierno de Jujuy, presentaron el Índice Provincial de Niñez

El programa tiene el fin de evaluar las condiciones de vida de niños y adolescentes, y reúne indicadores de educación, salud, pobreza y protección de derechos.

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Federico Franco
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La presentación se desarrolló en el auditorio del Ministerio de Salud y estuvo encabezada por el gobernador Carlos Sadir y la representante adjunta de UNICEF Argentina, María Elena Ubeda Castillo. Durante el encuentro también se firmó el Compromiso por la Niñez y la Adolescencia, para profundizar las acciones conjuntas entre la Provincia y el organismo internacional.

En qué consiste el Índice Provincial de Niñez

El índice permite conocer y evaluar distintos indicadores relacionados con las condiciones de vida de la población infantil y adolescente de Jujuy. A partir de estos datos, busca identificar desigualdades territoriales, reconocer avances y determinar las áreas que requieren mayor atención.

Presentaci&oacute;n del programa &Iacute;ndice Provincial de Ni&ntilde;ez.

Presentación del programa Índice Provincial de Niñez.

La presentación técnica estuvo a cargo de Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, quien expuso los resultados del relevamiento y su evolución desde 2016.

Según explicó, la provincia presenta una evolución favorable en varios indicadores, especialmente desde 2021 y 2022, luego de la pandemia.

Entre los principales datos se informó que la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes alcanzó el 8% en Jujuy, frente al 9% nacional, según el último registro disponible de 2025. En materia educativa, la asistencia escolar de niños de 3 y 4 años llegó al 77% y la terminalidad secundaria se ubicó en el 76%.

En salud, el informe destacó una cobertura del 97% en la tercera dosis de las vacunas quíntuple y séxtuple, frente al 72% nacional. Además, el indicador de mortalidad infantil evitable fue de 2,1 en Jujuy durante 2025.

Sin embargo, UNICEF también identificó desafíos relacionados con los resultados de las Pruebas Aprender en Matemática, el acceso y uso de computadoras, los ingresos familiares y la prevención de situaciones de violencia.

Jujuy y UNICEF firmaron un compromiso para fortalecer las políticas de niñez

Durante el encuentro, María Elena Ubeda Castillo destacó la importancia de utilizar información para establecer prioridades y atender las necesidades de cada territorio.

La iniciativa promovida por UNICEF.

La iniciativa promovida por UNICEF.

La representante de UNICEF remarcó que el trabajo debe permitir “identificar las desigualdades, reconocer los avances y detectar las brechas que todavía requieren intervención”.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir señaló que los indicadores permitirán evaluar los resultados de las políticas provinciales y establecer los desafíos pendientes. “Estamos orgullosos del trabajo que se ve reflejado en los índices y los datos nos alientan a seguir trabajando”, sostuvo.

El mandatario también se refirió a la continuidad de las inversiones en infraestructura, capacitación de agentes estatales y desarrollo de políticas deportivas destinadas a las infancias.

Ocho municipios se incorporaron al programa MUNA

Como parte de la jornada, también se reconoció a los siete municipios que participan desde 2022 de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA): El Carmen, Humahuaca, Libertador General San Martín, Palpalá, Perico, San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy.

Programa MUNA.

Programa MUNA.

Además, se formalizó la incorporación de ocho nuevos municipios durante 2026: Abra Pampa, Maimará, Monterrico, Palma Sola, Puesto Viejo, Santa Clara, Tilcara y Yuto.

Estas localidades comenzaron a conformar equipos técnicos, participar de capacitaciones y elaborar diagnósticos municipales para identificar las principales necesidades de niñas, niños y adolescentes.

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