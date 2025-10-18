Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El próximo martes 21 de octubre, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Defensa y Justicia visita a Unión en el estadio de la Avenida, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Unión y Defensa y Justicia El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 8 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia viene de vencer a Argentinos Juniors en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Unión y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

