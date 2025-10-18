sábado 18 de octubre de 2025

18 de octubre de 2025 - 10:42
Liga Profesional

Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

En la previa de Unión vs Defensa y Justicia, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 21 de octubre desde las 19:15 (hora Argentina) en el estadio de la Avenida. El árbitro designado será Nazareno Arasa.

BsAs (DataFactory)

El próximo martes 21 de octubre, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Defensa y Justicia visita a Unión en el estadio de la Avenida, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Unión y Defensa y Justicia

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 8 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia viene de vencer a Argentinos Juniors en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

