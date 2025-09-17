Unión vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Unión recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Independiente Riv. (M) por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio de la Avenida.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Unión recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Independiente Riv. (M) por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio de la Avenida.
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Lanús.
Unión sacó un triunfo frente a Gimnasia, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 11 a favor.
Independiente Riv. (M) llega a este encuentro con una derrota ante Lanús por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 8.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 2 a 0.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.