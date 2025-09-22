lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 07:51
copa sudamericana

Universidad de Chile vs Alianza Lima: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Toda la previa del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima. El partido se jugará en el estadio el Coloso del llano el jueves 25 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).

Universidad de Chile vs Alianza Lima: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

U. de Chile y Alianza L. empataron en el duelo de ida y, este jueves 25 de septiembre, definen quien pasa a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El juego se llevará a cabo en el estadio el Coloso del llano e iniciará a partir de las 21:30 (hora Argentina).

Lee además
once caldas se enfrenta ante la visita independiente del valle por la llave 4

Once Caldas se enfrenta ante la visita Independiente del Valle por la llave 4
bolivar se enfrentara a atletico mineiro por la llave 3

Bolívar se enfrentará a Atlético Mineiro por la llave 3

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y terminó con un marcador 0-0.

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoff Octavos: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)
  • Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)
  • Cuartos de Final: Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre)
Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoff Octavos: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Alianza Lima 2 vs U. Católica (E) 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: U. Católica (E) 1 vs Alianza Lima 2 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre)
Horario Universidad de Chile y Alianza Lima, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Once Caldas se enfrenta ante la visita Independiente del Valle por la llave 4

Bolívar se enfrentará a Atlético Mineiro por la llave 3

Fluminense se enfrentará ante Lanús por la llave 2

Alianza Lima empató 0-0 con Universidad de Chile y todo se define a la vuelta

Once Caldas venció 2-0 a Ind. del Valle en el duelo de ida

Lo que se lee ahora
los hermanos farfan se consagraron campeones de la categoria libre en la copa padel jujuy
Deportes.

Los hermanos Farfán se consagraron campeones de la categoría libre en la Copa Pádel Jujuy

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Nicki Nicole mostró el romántico regalo de Lamine Yamal por el Día de la Primavera
Romance.

Nicki Nicole mostró el romántico regalo de Lamine Yamal por el Día de la Primavera

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel