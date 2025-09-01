Uruguay vs Perú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Por la fecha 17 , Perú y Uruguay se enfrentan el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina) en el estadio .
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Uruguay viene de ganar en su encuentro anterior a Venezuela con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 3 a favor.
En la fecha pasada, Perú finalizó con un empate 0-0 ante Ecuador. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 3 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Perú sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|19
|2
|Ecuador
|25
|16
|7
|7
|2
|8
|3
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|5
|4
|Uruguay
|24
|16
|6
|6
|4
|7
|9
|Perú
|12
|16
|2
|6
|8
|-11
