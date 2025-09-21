Vancouver Whitecaps FC vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 15 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Vancouver Whitecaps FC recibe el próximo miércoles 24 de septiembre a Portland Timbers por la semana 15 de la MLS, a partir de las 23:30 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.

Así llegan Vancouver Whitecaps FC y Portland Timbers Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Houston.

Últimos resultados de Vancouver Whitecaps FC en partidos de la MLS Vancouver Whitecaps FC sacó un triunfo frente a Sporting Kansas City, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 14 a favor.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS Portland Timbers llega a este encuentro con una derrota ante Houston por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 6.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Vancouver Whitecaps FC fue el ganador por 1 a 4.

Fechas y rivales de Vancouver Whitecaps FC en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Seattle Sounders: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs San José Earthquakes: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 26: vs Orlando City SC: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs FC Dallas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs FC Dallas: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Seattle Sounders: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs San Diego FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Vancouver Whitecaps FC y Portland Timbers, según país Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas

Colombia y Perú: 21:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas

Venezuela: 22:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







