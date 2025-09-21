domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 07:15
MLS

Vancouver Whitecaps FC vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 15 de la MLS

Todo lo que tienes que saber en la previa de Vancouver Whitecaps FC vs Portland Timbers. El duelo, a disputarse en el BC Place Stadium el miércoles 24 de septiembre, comenzará a las 23:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Vancouver Whitecaps FC recibe el próximo miércoles 24 de septiembre a Portland Timbers por la semana 15 de la MLS, a partir de las 23:30 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.

Así llegan Vancouver Whitecaps FC y Portland Timbers

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Houston.

Últimos resultados de Vancouver Whitecaps FC en partidos de la MLS

Vancouver Whitecaps FC sacó un triunfo frente a Sporting Kansas City, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 14 a favor.

Últimos resultados de Portland Timbers en partidos de la MLS

Portland Timbers llega a este encuentro con una derrota ante Houston por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 6.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de febrero, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Vancouver Whitecaps FC fue el ganador por 1 a 4.


Fechas y rivales de Vancouver Whitecaps FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Seattle Sounders: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs San José Earthquakes: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Orlando City SC: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs FC Dallas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Portland Timbers en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs FC Dallas: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Seattle Sounders: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs San Diego FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Vancouver Whitecaps FC y Portland Timbers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:30 horas
  • Colombia y Perú: 21:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:30 horas
  • Venezuela: 22:30 horas

FUENTE: nota.texto7

