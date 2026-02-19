Vélez vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 18:30 (hora Argentina), River Plate visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Apertura.

Así llegan Vélez y River Plate Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez viene de empatar ante Defensa y Justicia por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 4 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Argentinos Juniors. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 4 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Hasta el momento, Vélez cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias. En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existieron 4 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Darío Herrera.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Dep. Riestra: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estudiantes: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Newell`s: 6 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigre: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Platense: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Banfield: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Huracán: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sarmiento: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina) Horario Vélez y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas

Colombia y Perú: 16:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

