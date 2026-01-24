Vélez vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Vélez recibirá a Talleres, en el marco de la fecha 2 del Apertura, el próximo martes 27 de enero a partir de las 17:45 (hora Argentina), en el el Fortín.
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Vélez viene de vencer a Instituto con un marcador de 1-0.
Talleres viene de derrotar a Newell`s con un marcador 2 a 1.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Talleres con un marcador de 0-1.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
