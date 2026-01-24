Vélez vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Vélez recibirá a Talleres, en el marco de la fecha 2 del Apertura, el próximo martes 27 de enero a partir de las 17:45 (hora Argentina), en el el Fortín.

Así llegan Vélez y Talleres Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez viene de vencer a Instituto con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres viene de derrotar a Newell`s con un marcador 2 a 1.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Talleres con un marcador de 0-1.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Independiente: 31 de enero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Boca Juniors: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Defensa y Justicia: 13 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs River Plate: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Dep. Riestra: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Platense: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lanús: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Gimnasia (Mendoza): 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Rosario Central: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Central Córdoba (SE): 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina) Horario Vélez y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:45 horas

Colombia y Perú: 15:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas

Venezuela: 16:45 horas

