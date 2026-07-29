Viento Norte: crece la demanda en lavaderos de autos

La tierra que deja el Viento Norte impulsó la demanda en lavaderos de autos. Los precios van desde $15.000.

El Viento Norte volvió a sentirse en Jujuy y, además de levantar tierra en calles y barrios, también generó más movimiento en los lavaderos de autos. La acumulación de polvo en vehículos hizo que muchas personas buscaran limpiar autos, camionetas y motos durante estos días.

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Santiago Torres, encargado de un lavadero, explicó que la demanda aumentó especialmente por la tierra que queda sobre la carrocería y en distintos sectores del vehículo.

“La verdad que sí, aumentó bastante la demanda de los lavados de los autos, por el viento, más que nada por la tierra que se acumula en el auto” , comentó.

Según indicó Torres, en jornadas normales están recibiendo entre 5 y 8 autos por día , aunque aclaró que durante los fines de semana la demanda suele crecer.

“Lavamos autos, camionetas, motos, y estamos teniendo 5 a 8 autos por día. Los fines de semana se aumenta un poco más la demanda”, detalló.

El encargado también explicó que llegan más autos que camionetas, aunque el servicio se ofrece para distintos tipos de vehículos.

Qué tipo de lavado piden más

Torres señaló que el servicio más solicitado es el lavado básico, aunque también trabajan con un sistema más detallado, conocido como detailing. “Lo que trabajamos acá más que nada es lavado a detalle. Sería el detailing”, explicó.

Ese tipo de trabajo apunta a sectores que muchas veces no se limpian en un lavado rápido, como rincones del interior, exterior, pasarruedas, llantas y motor. “Nos sumergimos más que nada en los detalles del auto, interior, exterior, pasarruedas, llantas, motor”, agregó.

Cuánto cuesta lavar un auto en Jujuy

En cuanto a los precios, el lavado básico para autos cuesta actualmente $15.000, mientras que para camionetas el valor es de $25.000.

Torres indicó que hubo un aumento durante el último mes: el lavado básico de autos pasó de $12.000 a $15.000.

“En el último mes sí hubo un aumento. Pasó de estar 12 a 15”, precisó.

Además del lavado básico, algunos lavaderos ofrecen servicios más completos. En este caso, el lavado premium cuesta $85.000 e incluye limpieza de motor, tapizados y otros detalles.

La tierra también afecta tapizados y el interior

El impacto del Viento Norte no se nota solo en la parte externa del vehículo. La tierra también puede ingresar al interior y afectar tapizados, alfombras y rincones del auto.

Torres explicó que muchas limpiezas más profundas se piden por manchas, suciedad acumulada o por el uso diario del vehículo.

“Los tapizados se ensucian con la tierra, las manchas, por ahí la suciedad cuando suben a los perros y diferentes manchas”, señaló.

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