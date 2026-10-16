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16 de octubre de 2026 - 10:11
Jujuy.

Vuelco en Ruta 66: un auto quedó dado vuelta cerca de la Nueva Terminal

Un Fiat Palio volcó sobre Ruta 66, a la altura de la Nueva Terminal. El conductor resultó ileso y se registran demoras en el tránsito.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un Fiat Palio volcó sobre Ruta 66, a la altura de la Nueva Terminal. El conductor resultó ileso y se registran demoras en el tránsito.

Un Fiat Palio volcó sobre Ruta 66, a la altura de la Nueva Terminal. El conductor resultó ileso y se registran demoras en el tránsito.

Un Fiat Palio volcó sobre Ruta 66, a la altura de la Nueva Terminal. El conductor resultó ileso y se registran demoras en el tránsito.

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Según relató el propio automovilista, el vehículo terminó volcado cuando intentó reducir la velocidad. “Quise frenar y se dio vuelta”, expresó.

Lloviznas y demoras en Ruta 66

Las circunstancias del vuelco todavía no fueron confirmadas. De manera preliminar, se presume que una maniobra del conductor y las lloviznas persistentes pudieron haber influido en el hecho vial.

En el lugar trabajan efectivos de Bomberos y personal del SAME, mientras se registran demoras en la circulación por ese tramo de la Ruta 66. El episodio ocurre en medio de las lloviznas que continúan afectando a Jujuy y en un sector donde se han registrado reiterados siniestros viales.

Se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos, especialmente por las condiciones de la calzada.

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