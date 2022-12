Wanda Nara lanzó mensajes en Twitter: ¿Contra Icardi?

Wanda Nara está nuevamente en boca de todos por sus acciones en redes sociales. En esta oportunidad, lanzó un polémico mensaje en Twitter, y si bien no mencionó directamente a Icardi, todo apunta a que fue destinado al jugador.

"Un día me sorprende y suma, al otro día se manda una y resta, ¿para cuándo un poquito de equilibrio?" , publicó Wanda y, rápidamente, comenzó a recibir una gran cantidad de comentarios de sus casi 3 millones de seguidores.

image.png

Todo esto tiene lugar en medio de varias idas y vueltas de la mediática. Es que no fue hace mucho tiempo que Wanda Nara arribó a la Argentina y se mostró cerca de Icardi. Fue a fines de noviembre, y en ese entonces habían surgido imágenes donde se podía verlos juntos nuevamente, pero ella, contrarrestando lo que reflejaban las fotos, aseguraba que aún no había una reconciliación.

No obstante, esta semana Icardi aterrizó en Buenos Aires en compañía de los hijos de la mediática y, en base a lo divulgado, habría tenido intenciones de volver a componer la pareja con Wanda.

Parece ser que a esto es lo que se habría referido la ex de Maxi López al escribir "un día me sorprende y suma", ya que la visita del delantero a nuestro país no estaba blanqueada de forma pública.

La verdadera razón por el que Mauro Icardi viajó a la Argentina

Estefania Berardi, periodista del ciclo Mañanísima, detalló este martes por la mañana algunas de las razones por las que Mauro Icardi estuvo en el país sorpresivamente. "¿Icardi vino exclusivamente al cumpleaños de Kennys Palacios?", consultó la panelista.

"Kennys lo quiere mucho a Mauro. De hecho no lo puso a L-Gante en su lista de cumpleaños porque él es muy pro Mauro", arrancó explicando Pampito. "Para mí vino por Wanda. Luego, él publicó un posteo súper lindo en una historia. 'Te amamos, Kennys', le puso. Es como de la familia ya", añadió el periodista.

image.png

"Sí, para mí también vino por Wanda, a intentar reconquistarla. Y justo Mauro debe tener días libres en su club. De hecho ahora viene el cumpleaños de ella", acotó Berardi.

Es que el próximo 9 de diciembre Wanda cumple 36 años, por lo que muchos comenzaron a pensar que Mauro le tenía preparada esta sorpresa para que pueda disfrutar del festejo junto a sus hijos en una fecha fecha tan particular para la mediática.

El sábado pasado Icardi llegó a la Argentina junto a los cinco hijos de ella y después se supo que estaban todos conviviendo juntos en la casa que tienen en Nordelta.

El delantero tomó la decisión de venir para recuperar el corazón de Wanda después del viaje a Maldivas que hicieron unas semanas atrás, pero que no resultó como camino para la reconciliación. Tras lo sucedido, el futbolista se juega una chance más para su redención con la empresaria.

Los dos publicaron imágenes desayunando en familia, por lo que se comenzó a pensar en que podrían estar dando lugar a una nueva oportunidad. Sin embargo, hay un detalle: ni Wanda ni Icardi subieron fotos juntos, como suelen hacer incluso cuando hay rumores de ruptura.

image.png

Por ahora, en los últimos días crecieron nuevamente los rumores de una nueva reconciliación entre ellos, más allá de las últimas declaraciones de la rubia, quien aseguró que están separados con Mauro.