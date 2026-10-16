Wanda Nara vende la camiseta de Mauro Icardi y la descripción dice "ex jugador"

Wanda vende la camiseta de Icardi en su tienda online.

Wanda Nara volvió a llamar la atención con una publicación vinculada a Mauro Icardi . Esta vez, la empresaria puso a la venta una camiseta de la Selección Argentina con el apellido del futbolista y el número 9 en la espalda, por un precio de $20.000.

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La prenda apareció en su tienda online con una descripción que no pasó desapercibida: "Remera Original Exjugador poco uso". La elección de esas palabras se convirtió en el detalle más llamativo de la publicación, especialmente por la historia que une a la mediática con el delantero.

En la imagen de la tienda online aparece una camiseta albiceleste con el apellido "Icardi" y el número 9 estampados en la espalda.

El producto fue publicado bajo el título "Remera Original Exjugador poco uso", acompañado por un precio de $20.000.

En la descripción también aparece la frase "Camiseta Selección Argentina N.º 9 Ex jugador", seguida de la leyenda "Llevá los colores que nos unen. AR".

Más allá del valor económico de la prenda, la particular manera de presentarla fue lo que terminó convirtiendo la publicación en un tema de espectáculos.

Una descripción que llamó la atención por su referencia al futbolista

La expresión "exjugador poco uso" puede interpretarse como un guiño irónico hacia Mauro Icardi, aunque no hay una explicación pública de Wanda Nara sobre el significado que quiso darle al nombre del producto.

El detalle cobra especial relevancia por el vínculo personal entre ambos, cuya separación y conflictos posteriores tuvieron una fuerte exposición mediática.

En esta oportunidad, una simple camiseta de fútbol volvió a colocar sus nombres en el centro de la conversación, con una publicación que mezcla moda, deporte y una frase que se presta a distintas interpretaciones.