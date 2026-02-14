sábado 14 de febrero de 2026

14 de febrero de 2026 - 06:47
Copa Libertadores

2 de Mayo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre 2 de Mayo y Sporting Cristal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Carlos Betancur Gutiérrez.

2 de Mayo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

2 de Mayo y Sp. Cristal disputarán el próximo martes 17 de febrero el primer partido de la serie de la llave 3. El duelo de la Copa Libertadores será a las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Río Parapití.

Carlos Betancur Gutiérrez es el elegido para dirigir el partido.

Horario 2 de Mayo y Sporting Cristal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

