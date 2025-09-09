A qué hora juega Argentina vs Ecuador por las Eliminatorias

Luego del triunfo sobre Venezuela, la Selección Argentina jugará este martes con Ecuador en Guayaquil para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Albiceleste no tendrá entre los convocados a Lionel Messi.

Mundial 2026. La Selección argentina suspende su gira por China y suma un amistoso con México en Estados Unidos

El astro argentino acordó con el cuerpo técnico no viajar para el choque ante el combinado ecuatoriano que se disputará a las 20 horas, y será televisado por TyC Sports. Podrá seguirse a través de Canal 4 por la frecuencia 17 en analógico y por la 23 en el sistema HD.

"Seguramente hagamos algunos cambios más porque es importante ver a otros jugadores. Los que han jugado menos merecen jugar y demostrar que pueden estar", dijo Lionel Scaloni , aunque no quiso dar más precisiones sobre los cambios con respecto al triunfo 3 a 0 ante Venezuela del jueves pasado .

La Selección Argentina enfrenta a Ecuador (Archivo) La Selección Argentina enfrenta a Ecuador (Archivo)

Emiliano Martínez seguiría siendo el titular, mientras en el fondo jugaría Nicolás Otamendi con Leonardo Balerdi. Nicolás Tagliafico seguirá siendo el lateral izquierdo, pero no jugaría Nahuel Molina que sería reemplazado por Gonzalo Montiel.

En el mediocampo Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Thiago Almada, jugarían junto a Nicolás González en cuenta de Franco Mastantuono. En la delantera estarían los dos nueve: Lautaro Martínez, que reemplaza a Messi, y Julián Álvarez.

El historial entre la Selección Argentina y Ecuador

Las selecciones de Argentina y Ecuador se enfrentaron en 41 oportunidades a lo largo de la historia. El balance favorece ampliamente a la Albiceleste, que logró 24 triunfos, mientras que La Tri consiguió 5 victorias y se registraron 12 empates.

En la Copa América 2024, ambos equipos se vieron las caras en los cuartos de final: el partido terminó 1-1 en el tiempo regular, pero el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 4-2 en la tanda de penales.

En las Eliminatorias Sudamericanas vigentes, Argentina y Ecuador se enfrentaron en la fecha 1 disputada en el Estadio Monumental, con triunfo por 1-0 para la Albiceleste.