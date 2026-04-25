Actividades y atención veterinaria gratuita para celebrar el día del animal

En el marco de una semana dedicada a promover el respeto y la protección por el Día del Animal , se realizará una jornada comunitaria en el CIC Alberdi del barrio San Pedrito que combinará atención veterinaria gratuita con actividades recreativas para vecinos y vecinas.

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Con el objetivo de fortalecer el cuidado responsable de los animales de compañía y acercar servicios esenciales a la comunidad, se llevará adelante una jornada integral en el CIC Alberdi , destinada a vecinos y vecinas del sector y zonas cercanas al barrio San Pedrito.

La actividad se desarrollará el lunes 27 de abril, en horas de la tarde, y contará con la participación de equipos especializados que brindarán prestaciones clave para la salud de perros y gatos . Entre ellas, se destacan la aplicación de vacunas antirrábicas, tratamientos antiparasitarios y procedimientos de esterilización, fundamentales para prevenir enfermedades y controlar la población animal.

Además de los servicios veterinarios, la jornada incluirá diversas propuestas recreativas orientadas a toda la familia . Habrá espacios especialmente diseñados para niños y niñas, con actividades temáticas, juegos y entretenimiento, generando un ambiente de participación y aprendizaje.

Desde las áreas organizadoras destacaron la importancia de acercar este tipo de acciones a los barrios, facilitando el acceso a servicios gratuitos y promoviendo la concientización sobre el cuidado adecuado de las mascotas.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, que podrá acercarse con sus animales para recibir atención y participar de una propuesta que conjuga salud, educación y recreación en un mismo espacio.

Por qué se celebra el Día del Animal

Cada 29 de abril se celebra en nuestro país el Día del Animal, una celebración muy especial para la gran mayoría de la gente por lo que significan los animales, y sobre todo las mascotas, y el rol que cumplen en nuestra vida diaria.

La fecha se instituyó en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, el pionero en la lucha por los derechos de los animales. De profesión abogado, nació en Córdoba el 31 de julio de 1850 y tras obtener su título de grado, decidió dedicar su vida a la defensa de los animales.

Albarracín afirmaba que, aunque los animales tuvieran un nivel de raciocinio inferior respecto del hombre, no se debía martirizarlos ni castigarlos, y abogaba por el cuidado de todos remarcando su relevancia para el ser humano.