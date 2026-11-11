"Duele mucho ver al chico en libertad", dijo la hermana del policía atropellado en la avenida Savio

Los familiares de Lucas Soto, el policía que murió tras un accidente de tránsito en Jujuy , se movilizaron este miércoles en San Salvador de Jujuy para reclamar justicia y manifestar su desacuerdo con la decisión de dejar en libertad al menor de edad señalado como presunto responsable del siniestro.

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Adelina Amanda Quiroga, hermana de la víctima, expresó el dolor y la preocupación de la familia tras conocer la noticia. Según relató, se enteraron de la liberación durante la mañana del martes y todavía esperan obtener explicaciones sobre los motivos de la medida judicial.

Durante la movilización, Adelina Quiroga cuestionó la decisión de la Justicia y aseguró que la familia no comprende por qué el adolescente recuperó la libertad mientras continúa la investigación por la muerte de su hermano.

"Pedimos justicia por mi hermano, porque ayer a la mañana nos despertamos todos y vemos que el chico que provocó el accidente está en libertad y no sabemos por qué", manifestó.

La mujer explicó que todavía no había podido comunicarse personalmente con el abogado que interviene en el caso, aunque otros familiares mantenían contacto con el profesional.

Según la información que recibió, la liberación estaría relacionada con la necesidad de reunir más pruebas y el adolescente tendría que presentarse a firmar dentro de 15 días. Sin embargo, aclaró que todavía no cuenta con precisiones sobre las condiciones de la medida.

"Duele mucho la injusticia de ver al chico afuera. Eso es lo que más nos duele, porque él provocó el accidente de mi hermano y mi hermano era tan jovencito", expresó.

La familia espera avances en la investigación

Quiroga también aseguró que la causa judicial continúa y que, de acuerdo con lo que le informaron, en los próximos cuatro meses podrían producirse definiciones sobre la situación del adolescente involucrado.

"La causa continúa. De acá a cuatro meses van a ver si ya lo sentencian o quedará en libertad, así que tenemos que esperar", señaló.

La hermana del policía responsabilizó a la jueza y al fiscal intervinientes por la decisión de otorgar la libertad, una medida que la familia considera injusta.

Por el momento, los familiares no cuentan con información completa sobre los fundamentos judiciales que motivaron la liberación ni sobre las próximas actuaciones del expediente.

Familiares y amigos llegaron desde San Bernardo para pedir justicia

Durante la movilización también participaron familiares y allegados provenientes de distintas localidades, entre ellos habitantes de San Bernardo, donde Lucas Soto tenía vínculos familiares y fue sepultado.

Adelina explicó que su hermano había estudiado, se había recibido y trabajaba en San Salvador de Jujuy, aunque su padre era oriundo de San Bernardo.

"Él era un chico muy querido, amigos, familiares, de todos lados. También hay gente de San Bernardo, porque él era un chico muy querido y la familia es grande", recordó.

Por su parte, José Luis Peñalba, familiar de Lucas Soto, también manifestó su desacuerdo con la liberación del adolescente y cuestionó la actuación de las autoridades judiciales.

Peñalba señaló que todavía no había podido conversar con el abogado de la familia y expresó su preocupación por las condiciones en las que el menor continuará el proceso judicial.

El pedido de justicia por Lucas Soto

La movilización tuvo como principal objetivo visibilizar el reclamo de los familiares, quienes buscan conocer los fundamentos de la decisión judicial y esperan que avance la investigación para determinar las responsabilidades por el accidente.

La familia sostiene que continuará reclamando justicia mientras se desarrolla la causa y se define la situación procesal del adolescente involucrado.

Durante la protesta, los presentes recordaron al policía fallecido y reiteraron su pedido de esclarecimiento del hecho al grito de "Por Lucas Soto, justicia".