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18 de abril de 2026 - 19:03
Deportes.

Adrián Gaspar ganó el Short Trail en el Campeonato Sudamericano de Carreras de Montaña en Bolivia

El atleta jujeño se consagró en la exigente categoría Short Trail en el Campeonato Sudamericano de Carreras de Montaña en Samaipata.

Por  Verónica Pereyra
Adrián Gaspar&nbsp;&nbsp;

Adrián Gaspar  

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El atleta jujeño llegó a la cita con un gran envión, tras un notable desempeño en Bariloche, donde se destacó como uno de los mejores en las pistas del sur. Esta victoria lo posiciona como una de las grandes promesas del trail running argentino, mostrando una capacidad de adaptación y superación en terrenos montañosos, a más de 1.600 metros de altura.

La carrera en Samaipata fue una de las más reñidas de la jornada, con corredores de toda la región que exigieron al máximo su resistencia. Gaspar demostró una vez más su talento al mantener un ritmo constante, superando las dificultades del terreno y la altitud.

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Adrián Gaspar, campeón sudamericano de trail en Bolivia

Adrián Gaspar, campeón sudamericano de trail en Bolivia

Con este logro, Gaspar no solo suma un título sudamericano a su palmarés, sino que se convierte en un referente para el trail running en la Argentina. Ahora, su foco estará en las próximas competencias internacionales, donde buscará seguir sumando puntos para el ranking global y continuar siendo un protagonista del deporte en ascenso.

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