Boca podría perder a Milton Delgado para la final del sábado.

Se encendieron las alarmas en Boca Juniors tras conocer la lesión que sufrió Milton Delgado durante el entrenamiento, a solo cuatro días de disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. El mediocampista debió abandonar la práctica por una molestia en la rodilla y se sometió a estudios médicos que confirmaron un esguince leve de grado 1.

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La noticia generó preocupación en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena , debido a la importancia que tiene el juvenil de 21 años dentro del funcionamiento del equipo.

De acuerdo con los resultados de los estudios médicos, Delgado presenta u n esguince de grado 1 en una de sus rodillas . Se trata de una lesión leve que permite mantener las expectativas de recuperación, aunque los próximos días serán fundamentales para determinar si podrá disputar la final.

En Boca confían en que el futbolista llegue en condiciones al encuentro, pero el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución y evitará apresurar su regreso.

AHORA | MILTON DELGADO tiene un LEVE ESGUINCE.



Muy similar a lo que le sucedió a ASCACÍBAR.



LLEGARÁ A LA FINAL DEL SÁBADO.



@juliopavoni pic.twitter.com/HD3kNwNoLe — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 17, 2026

Un antecedente reciente alimenta el optimismo: Santiago Ascacíbar sufrió una lesión similar antes de la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y logró recuperarse para disputar el partido, en el que incluso convirtió un gol.

Sin embargo, cada recuperación es diferente y la presencia de Delgado dependerá de cómo responda su rodilla durante los próximos entrenamientos.

Quién podría reemplazar a Milton Delgado en Boca en caso de no llegar

En caso de que el mediocampista no consiga recuperarse a tiempo, Tomás Belmonte aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar en el equipo titular.

Delgado se convirtió en una pieza importante del mediocampo xeneize por su capacidad de recuperación, despliegue físico y participación en el juego junto al capitán. Su rendimiento incluso le valió el apodo de "El Pulmoncito", utilizado por Leandro Paredes para destacar su aporte al equipo.

Por eso, una eventual ausencia representaría una baja sensible para Boca en uno de los compromisos más importantes de la temporada.

Cuándo juega Boca contra Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 (hora argentina), por la final de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título continental