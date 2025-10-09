jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 09:53
Liga Profesional

Aldosivi vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Aldosivi y Huracán. El partido se jugará en el estadio el Mundialista de Mar del Plata el domingo 12 de octubre a las 14:30 horas. Será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Aldosivi vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Aldosivi y Huracán correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio el Mundialista de Mar del Plata desde las 14:30 horas, el domingo 12 de octubre.

Así llegan Aldosivi y Huracán

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi venció 2-0 a Unión en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán venció en casa a Banfield por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 1 gol y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-3.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.

¿Dónde ver el partido entre Aldosivi y Huracán en VIVO?
El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura será transmitido por TNT Sports.
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Huracán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

