Aldosivi vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El duelo entre Aldosivi y Huracán correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio el Mundialista de Mar del Plata desde las 14:30 horas, el domingo 12 de octubre.
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Aldosivi venció 2-0 a Unión en su encuentro anterior.
Huracán venció en casa a Banfield por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 1 gol y ha recibido 2 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-3.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.
