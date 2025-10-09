Aldosivi vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Aldosivi y Huracán correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio el Mundialista de Mar del Plata desde las 14:30 horas, el domingo 12 de octubre.

Así llegan Aldosivi y Huracán Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi venció 2-0 a Unión en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura Huracán venció en casa a Banfield por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 1 gol y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-3. El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina. ¿Dónde ver el partido entre Aldosivi y Huracán en VIVO? El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura será transmitido por TNT Sports.

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Horario Aldosivi y Huracán, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

