Alejandro Garnacho es baja en la Selección Argentina para las Eliminatorias

Garnacho no podrá ser parte del plantel en esta doble fecha de Eliminatorias.

Alejandro Garnacho , una de las figuras más prometedoras de la selección argentina , no podrá formar parte de la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela y Bolivia a causa de molestias en su rodilla izquierda . El talentoso extremo , que juega en el Manchester United , estuvo lidiando con esta lesión durante varios encuentros.

Alejandro Garnacho quedó desafectado.

El departamento médico del Manchester United aconsejó que el futbolista no tomara el riesgo de participar en estos encuentros internacionales, aprovechando la pausa de la Premier League para recuperarse adecuadamente. Desde el entorno de la Scaloneta comprendieron que no era lo más adecuado incluir a un jugador que no estuviera al 100%, por lo que optaron por cancelar su convocatoria.