Alertas en gran parte de Argentina: tormentas, viento, granizo, nieve y frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene múltiples alertas para el Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte del país por tormentas fuertes, ráfagas intensas, posible caída de granizo, nevadas, viento Zonda y temperaturas extremas.

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En el AMBA, las lluvias se presentaron de manera intermitente durante este viernes y estuvieron acompañadas por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. La advertencia por tormentas continuará durante las próximas horas y se extenderá hasta la mañana del sábado.

El avance de un frente frío sobre la región central provocó un aumento de la inestabilidad. Según la explicación meteorológica, este sistema favorece la formación de lluvias y tormentas de diferente intensidad, algunas localmente fuertes.

El SMN mantiene alertas por tormentas en distintos puntos del territorio nacional. Las advertencias alcanzan sectores de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Santiago del Estero.

Entre Ríos y Santa Fe se encuentran bajo alerta naranja, nivel que advierte sobre fenómenos peligrosos con capacidad de provocar daños y complicaciones importantes. En las zonas afectadas podrían registrarse abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo.

Alertas por tormentas en varias partes del país.

Alerta por fuertes vientos y Zonda

Las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Salta, San Luis y Tucumán permanecen bajo alerta naranja por vientos fuertes.

La advertencia amarilla por el mismo fenómeno alcanza a Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.

Además, se espera viento Zonda en sectores de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán. Este fenómeno puede generar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones favorables para la propagación de incendios.

Alerta por viento.

Nevadas y temperaturas extremas

Neuquén se encuentra bajo alerta naranja por nevadas, mientras que Mendoza, San Juan y Santa Cruz tienen advertencias amarillas por acumulación de nieve.

El mapa se completa con alertas por frío extremo en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el oeste de Santa Cruz, la advertencia alcanza el nivel rojo, el más alto dentro del sistema del SMN.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.