Alex Honnold conquistó el Taipei 101 sin cuerdas y saca selfie a 508 metros

Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

El escalador estadounidense Alex Honnold protagonizó una impactante hazaña en estas últimas horas , al escalar el icónico Taipei 101 en Taiwán sin cuerdas, arnés ni red de seguridad. La impresionante travesía de 508 metros en modalidad free solo fue transmitida en vivo por Netflix en el especial Skyscraper Live, y capturó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.

Alex Honnold, de 40 años, es un reconocido escalador estadounidense famoso por sus ascensos extremos sin protección en paredes naturales y urbanas. Su fama mundial se consolidó con la histórica escalada de El Capitán en el Parque Nacional Yosemite sin cuerdas, un logro que fue documentado en la premiada película Free Solo.

Alex Honnold hizo historia al escalar sin cuerdas el rascacielos Taipei 101, en un desafío transmitido en vivo que fue seguido por millones

A lo largo de su vida, rompió varios récords de escalada y velocidad, siendo su hito más importante el primer ascenso en solitario y sin cuerdas de El Capitán -de 975 metros- en el Parque Nacional Yosemite, ocurrido en 2017.

Este hecho dio lugar al documental Free Solo, que muestra la preparación física y mental de Honnold, además de la escalada que lo hizo conocido mundialmente. La película ganó un Premio Oscar a Mejor Largometraje Documental de 2018.

Entre sus escaladas más conocidas están la ascensión de la cara noroeste de la Half Dome (2008), su travesía por el monte Fitz Roy en la Patagonia y la triple corona de Yosemite (Montañas Watkins, El Capitán y Half Dome), completada en menos de 24 horas.

Debido a sus hazañas, también recibió numerosos reconocimientos:

Premio Golden Piton de la revista Climbing, por la escalada de resistencia (2010).

Premio Piolets d’Or junto con Tommy Caldwell, por la primera travesía completa de la Cordillera Fitz Roy en la Patagonia, Argentina (2015).

Premio Robert y Miriam Underhill del American Alpine Club, por la excelencia en varios campos de la escalada (2018).

Persona viva más convincente de un documental, por Critics’ Choice Documentary Awards (2018).

En 2012, fundó la Honnold Foundation, una organización sin fines de lucro que financió más de 100 proyectos de energía solar en comunidades vulnerables.

Por otro lado, está casado con Sanni McCandlesss y tiene dos hijas.

Este domingo, Honnold enfrentó uno de los desafíos más audaces de su carrera: escalar los 101 pisos del Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo, apoyándose únicamente en pequeñas irregularidades de la estructura y zonas metálicas como puntos de apoyo. La maniobra se completó en una hora, 31 minutos y 40 segundos, ante cientos de espectadores reunidos en la base y una audiencia global en streaming.

Lejos de una simple escalada urbana, la proeza simboliza la culminación de décadas de entrenamiento, precisión y control mental, características que han definido su trayectoria en el mundo del free solo. El ascenso incluyó momentos que exigieron equilibrio, fuerza y concentración absoluta, especialmente en las zonas más técnicas del rascacielos.

Al alcanzar la cima a 508 metros de altura, Honnold celebró tomándose una selfie que quedó como imagen icónica del evento y que recorrió las redes sociales, inmortalizando una conquista que pocos creían posible.

El propio escalador reflexionó sobre la experiencia destacando el desafío personal que representa cada ascenso y cómo, para él, este tipo de logros contribuyen a vivir la vida al máximo. A pesar del carácter extremo de esta actividad, Honnold ha defendido su enfoque con responsabilidad y respeto por la disciplina que practica.

La hazaña de Alex Honnold en el Taipei 101 no solo es un récord dentro del mundo de la escalada, sino también una demostración de la determinación humana y de cómo la pasión por superar límites puede inspirar a generaciones enteras.