domingo 25 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de enero de 2026 - 12:31
Desafío extremo en Taiwán.

Alex Honnold conquistó el Taipei 101 sin cuerdas y saca selfie a 508 metros

El estadounidense, Alex Honnold, de 40 años hizo historia al completar un ascenso de 508 metros en una hora y media sin cuerdas en el rascacielos Taipei 101.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

Lee además
Tormenta en Estados Unidos. video
Peligro.

Día crítico en Estados Unidos por la tormenta invernal: hay más de 180 millones de personas en alerta
Agentes federales mataron a un hombre durante una redada migratoria en Minnesota
Conflicto.

Agentes federales mataron a un hombre durante una redada migratoria en Minnesota

Alex Honnold hizo historia al escalar sin cuerdas el rascacielos Taipei 101, en un desafío transmitido en vivo que fue seguido por millones

Alex Honnold hizo historia al escalar sin cuerdas el rascacielos Taipei 101, en un desafío transmitido en vivo que fue seguido por millones

¿Quién es Alex Honnold?

Alex Honnold, de 40 años, es un reconocido escalador estadounidense famoso por sus ascensos extremos sin protección en paredes naturales y urbanas. Su fama mundial se consolidó con la histórica escalada de El Capitán en el Parque Nacional Yosemite sin cuerdas, un logro que fue documentado en la premiada película Free Solo.

Alex Honnold
Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

A lo largo de su vida, rompió varios récords de escalada y velocidad, siendo su hito más importante el primer ascenso en solitario y sin cuerdas de El Capitán -de 975 metros- en el Parque Nacional Yosemite, ocurrido en 2017.

Este hecho dio lugar al documental Free Solo, que muestra la preparación física y mental de Honnold, además de la escalada que lo hizo conocido mundialmente. La película ganó un Premio Oscar a Mejor Largometraje Documental de 2018.

Entre sus escaladas más conocidas están la ascensión de la cara noroeste de la Half Dome (2008), su travesía por el monte Fitz Roy en la Patagonia y la triple corona de Yosemite (Montañas Watkins, El Capitán y Half Dome), completada en menos de 24 horas.

Debido a sus hazañas, también recibió numerosos reconocimientos:

  • Premio Golden Piton de la revista Climbing, por la escalada de resistencia (2010).
  • Premio Piolets d’Or junto con Tommy Caldwell, por la primera travesía completa de la Cordillera Fitz Roy en la Patagonia, Argentina (2015).
  • Premio Robert y Miriam Underhill del American Alpine Club, por la excelencia en varios campos de la escalada (2018).
  • Persona viva más convincente de un documental, por Critics’ Choice Documentary Awards (2018).
  • Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)
  • Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)
  • En 2012, fundó la Honnold Foundation, una organización sin fines de lucro que financió más de 100 proyectos de energía solar en comunidades vulnerables.

Por otro lado, está casado con Sanni McCandlesss y tiene dos hijas.

Alex Honnold
Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

Alex Honnold es un escalador de 40 años que realizó varias hazañas a lo largo de su vida. (Foto: Ritchie Tongo/EFE)

Este domingo, Honnold enfrentó uno de los desafíos más audaces de su carrera: escalar los 101 pisos del Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo, apoyándose únicamente en pequeñas irregularidades de la estructura y zonas metálicas como puntos de apoyo. La maniobra se completó en una hora, 31 minutos y 40 segundos, ante cientos de espectadores reunidos en la base y una audiencia global en streaming.

Lejos de una simple escalada urbana, la proeza simboliza la culminación de décadas de entrenamiento, precisión y control mental, características que han definido su trayectoria en el mundo del free solo. El ascenso incluyó momentos que exigieron equilibrio, fuerza y concentración absoluta, especialmente en las zonas más técnicas del rascacielos.

Al alcanzar la cima a 508 metros de altura, Honnold celebró tomándose una selfie que quedó como imagen icónica del evento y que recorrió las redes sociales, inmortalizando una conquista que pocos creían posible.

El propio escalador reflexionó sobre la experiencia destacando el desafío personal que representa cada ascenso y cómo, para él, este tipo de logros contribuyen a vivir la vida al máximo. A pesar del carácter extremo de esta actividad, Honnold ha defendido su enfoque con responsabilidad y respeto por la disciplina que practica.

La hazaña de Alex Honnold en el Taipei 101 no solo es un récord dentro del mundo de la escalada, sino también una demostración de la determinación humana y de cómo la pasión por superar límites puede inspirar a generaciones enteras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Día crítico en Estados Unidos por la tormenta invernal: hay más de 180 millones de personas en alerta

Agentes federales mataron a un hombre durante una redada migratoria en Minnesota

Se suspendió la escalada de Alex Honnold al rascacielos por lluvia: era en vivo

Estados Unidos en alerta por una histórica tormenta invernal: se registraron hasta 40º bajo cero

Archivan la denuncia contra Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual

Lo que se lee ahora
Tormenta en Estados Unidos. video
Peligro.

Día crítico en Estados Unidos por la tormenta invernal: hay más de 180 millones de personas en alerta

Por  Federico Franco

Las más leídas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Piden no ingresar al río de Yala por la crecida. video
Fuertes lluvias.

Crecida del río en Yala: riesgos y recomendaciones para evitar tragedias

Declaración del Secretario de Energía de la provincia de Jujuy, escribano Mario Pizarro
Comunicado.

Declaración del Secretario de Energía de la provincia de Jujuy, escribano Mario Pizarro

El encuentro menos esperado: Laurita Fernández y Fede Bal juntos de nuevo
Farándula.

El encuentro menos esperado: Laurita Fernández y Fede Bal juntos de nuevo

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas video
Atención.

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel