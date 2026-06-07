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7 de junio de 2026 - 15:14
Deportes.

Alexander Zverev hizo historia en Roland Garros y ganó su primer Grand Slam

El alemán venció al italiano Flavio Cobolli en una final dramática a cinco sets y se consagró campeón en París por primera vez en su carrera.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El alemán logró su primer Grand Slam.&nbsp;

El alemán logró su primer Grand Slam. 

Y un 7 de junio del 2026, Alexander Zverev consiguió por fin su sueño máximo. El alemán, tras tres finales fallidas, logró levantar su primer Grand Slam y lo hizo en Roland Garros en París derrotando al italiano Flavio Cobolli en cinco sets.

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Una final cambiante y muy disputada

Zverev comenzó el partido con mucha autoridad y se quedó con el primer set por 6-1. Sin embargo, Cobolli reaccionó en el segundo parcial, encontró mejores respuestas desde el fondo de la cancha y emparejó la final con un 6-4.

El alemán volvió a ponerse arriba al ganar el tercer set por 6-4, pero el italiano no se entregó y llevó el cuarto parcial al tie break, donde se impuso por 7-6 (5) para forzar un quinto set decisivo.

Zverev fue contundente en el cierre

En el último parcial, Zverev recuperó el control del partido y fue ampliamente superior. Con un contundente 6-1, cerró la final y logró una consagración muy esperada en su carrera.

El triunfo marcó un momento histórico para el tenista alemán, que ya había estado cerca en otras finales de Grand Slam, pero hasta ahora no había podido quedarse con uno de los grandes títulos del circuito.

Primer título grande para el alemán

La victoria en Roland Garros representa el mayor logro de Zverev a nivel profesional. En una final cargada de tensión y cambios de dominio, el alemán encontró su mejor versión en el tramo decisivo y finalmente pudo celebrar en París.

Alexander Zverev disputó cuatro finales de Grand Slam en su carrera individual.

Trayectoria en finales de Grand Slam

  • Roland Garros (2026): Campeón. Consiguió su primer título ante Flavio Cobolli en cinco sets.
  • Roland Garros (2024): Finalista. Perdió en un ajustado partido a cinco sets frente al español Carlos Alcaraz.
  • Abierto de Estados Unidos (2020): Finalista. Cayó derrotado ante Dominic Thiem en cinco sets tras ir ganando dos sets a cero.
  • Abierto de Australia (2025): Finalista. Resultó subcampeón en la definición del torneo australiano, cayendo ante Sinner.

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