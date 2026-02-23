lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 18:26
Fútbol.

Alivio en la Selección Argentina: Lisandro Martínez no sufrió una lesión de gravedad

Los estudios médicos descartaron una lesión grave en Lisandro Martínez y el defensor apunta a volver en los próximos días, sin riesgo para la Finalissima.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lisandro Martínez.

Lisandro Martínez.

El defensor sintió una molestia en el sóleo y, por precaución, el cuerpo técnico del conjunto inglés decidió no arriesgarlo. Sin embargo, tras los controles realizados, se determinó que no hay una lesión importante y que podría volver a entrenarse con normalidad durante la próxima semana.

La ausencia del zaguero argentino impacta de lleno en el rendimiento del Manchester United. Las estadísticas reflejan que el equipo baja su nivel defensivo cuando no está en cancha: con Martínez como titular, los “Diablos Rojos” lograron más victorias y mayor cantidad de partidos sin recibir goles que en los encuentros disputados sin su presencia.

Lisandro Martínez
Lisandro Mart&iacute;nez.

Lisandro Martínez.

El antecedente de su grave lesión de ligamentos, que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas el año pasado, generó cautela en el club y en el entorno del jugador. Por ese motivo, decidieron resguardarlo para evitar riesgos innecesarios y asegurar una recuperación completa.

Si la evolución sigue por este camino, Lisandro podría reaparecer el próximo fin de semana, cuando el United reciba a Crystal Palace en Old Trafford. En ese escenario, no habría inconvenientes para que esté disponible en la Finalissima ante España, prevista para el 27 de marzo en Doha.

La enfermería de la Selección sigue cargada

Más allá del alivio por Lisandro Martínez, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni continúa atento a la recuperación de otros futbolistas que atraviesan distintos problemas físicos. Juan Foyth quedó descartado por una lesión grave en el tendón de Aquiles, mientras que Giovanni Lo Celso se recupera de una molestia muscular y no llegaría al duelo frente a España.

También siguen en observación Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Nicolás González y Lautaro Martínez, todos con distintas dolencias. La cercanía de la Finalissima y el calendario internacional obligan a un seguimiento permanente del estado físico de los jugadores clave del seleccionado.

