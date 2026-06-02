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2 de junio de 2026 - 20:04
Jujuy.

Alumnos del Bachillerato 2 juntan ropa para ayudar a sus compañeros

La iniciativa busca acompañar a estudiantes que necesitan prendas para asistir a clases o cumplir con sus actividades diarias.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Alumnos del Bachillerato 2 crearon un ropero comunitario.

Alumnos del Bachillerato 2 crearon un ropero comunitario.

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La iniciativa es impulsada por la comunidad educativa y cuenta con el aporte de estudiantes, docentes, vecinos y autoridades que acercan prendas en desuso para que puedan ser utilizadas por quienes las necesiten.

Un ropero para acompañar a los estudiantes

Karen e Imanol, alumnos del establecimiento, explicaron que el objetivo principal es ayudar a sus compañeros que atraviesan una situación difícil. “Se trata de ayudar a esos chicos en situación precaria a que tengan una ropa cómoda y limpia para que puedan venir al establecimiento”, señalaron.

También remarcaron que el ropero permite resolver una necesidad concreta dentro de la escuela, especialmente para quienes no cuentan con uniforme o no tienen la posibilidad de tenerlo en condiciones todos los días.

Algunos de mis compañeros no vienen con el uniforme, y este ropero ayuda a que vengan con el uniforme, que no tengan esa excusa de ‘no tengo uniforme’ o ‘no lo tengo lavado’”, expresaron.

Cómo funciona el ropero comunitario

El espacio cuenta con distintas prendas, entre ellas buzos, camperas y ropa de uso diario. Según indicaron los alumnos, las donaciones llegan por parte de vecinos, profesores, estudiantes y también con el acompañamiento de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo.

Para acceder a la ropa, los estudiantes no deben cumplir con ningún requisito especial. Solo tienen que acercarse a la biblioteca del colegio y pedir la prenda que necesiten.

“Lo más simple es venir, piden, hablan con la bibliotecaria y sin justificación les dan. No tienen por qué. Todos los chicos acá en la biblioteca son bienvenidos”, explicaron.

alumnos el bachi 2

Ayudarse entre todos

Los alumnos destacaron que el ropero también funciona gracias a la solidaridad entre compañeros. Muchas veces, quienes ya no usan una prenda la acercan para que otra persona pueda aprovecharla.

Los chicos constantemente están trayendo ropa nueva que dan en desuso. Lo que no le sirve a uno, le está sirviendo a los demás”, indicaron.

Además, contaron que algunos estudiantes trabajan y utilizan el espacio para conseguir ropa que puedan usar fuera del horario escolar. “Varios de nosotros trabajamos y, para no estar usando el uniforme, vienen y sacan ropa de acá para usar en el trabajo”, agregaron.

Finalmente, remarcaron la importancia de sostener esta ayuda, especialmente ante la llegada del invierno. “Acá entre todos nos conocemos y nos ayudamos. Tratamos de apoyar a ese chico o chica que le esté pasando mal. Y ahora que estamos por entrar al invierno, con más razón tienen que venir los chicos a pedir”, cerraron.

Bachillerato 2 de San Salvador de Jujuy.jpg
Bachillerato 2 de San Salvador de Jujuy

Bachillerato 2 de San Salvador de Jujuy

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