Always Ready se enfrenta ante la visita Liga de Quito por la fecha 1 del grupo G

El juego entre Always Ready y Liga de Quito se disputará el próximo martes 7 de abril por la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en Gigante del Norte.

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El árbitro seleccionado para el encuentro será Carlos Ortega Jaimes.

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