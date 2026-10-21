Ameba "come-cerebros": qué es y cómo se contrae la infección que causó la muerte de un niño en Catamarca

La meningoencefalitis amebiana primaria registra una letalidad cercana al 95 por ciento

La muerte de un niño de 10 años en Catamarca encendió la preocupación por una infección poco frecuente, pero extremadamente peligrosa, causada por la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como “ameba come-cerebros” . El menor, oriundo de Fiambalá, falleció mientras permanecía internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde había sido diagnosticado con meningoencefalitis amebiana primaria.

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Aparición. ¿Qué es la ameba "comecerebros" y por qué es tan peligrosa en el agua?

El Ministerio de Salud de Catamarca informó que el diagnóstico fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán, mediante una prueba de PCR en tiempo real. Actualmente, los equipos sanitarios investigan dónde pudo haberse producido la exposición al microorganismo.

La Naegleria fowleri es un microorganismo que vive naturalmente en ambientes de agua dulce, especialmente cuando las temperaturas son templadas o elevadas. Puede encontrarse en ríos, lagos, estanques, aguas termales y suelos húmedos.

La meningoencefalitis amebiana primaria registra una letalidad cercana al 95 por ciento

También puede estar presente, aunque con menor frecuencia, en piscinas y espacios recreativos acuáticos que no cuentan con un mantenimiento o tratamiento adecuado del agua.

A pesar de su nombre popular, esta ameba no busca alimentarse del cerebro humano. Habitualmente consume bacterias presentes en el ambiente, pero cuando ingresa accidentalmente al organismo puede provocar una infección grave del sistema nervioso central.

La enfermedad que produce se denomina meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una afección que destruye rápidamente el tejido cerebral y que presenta una elevada tasa de mortalidad.

Cómo se contrae la infección y si existe riesgo de contagio

Una de las principales características de esta infección es que la ameba ingresa al organismo a través de la nariz, generalmente cuando una persona nada, bucea o realiza actividades recreativas en aguas dulces contaminadas.

Una vez que entra por las fosas nasales, el microorganismo puede desplazarse a través de las vías nerviosas hasta alcanzar el cerebro, donde provoca una intensa inflamación.

Es importante aclarar que la enfermedad no se contrae por beber agua que contenga la ameba y tampoco se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, los familiares, convivientes y contactos cercanos de una persona infectada no corren riesgo de contagiarse por el contacto cotidiano.

También se documentaron casos asociados al uso de agua contaminada para realizar lavados nasales, una práctica que requiere utilizar agua estéril, destilada o previamente hervida y enfriada.

Cuáles son los síntomas de la infección

Los primeros síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades, lo que dificulta la identificación temprana del cuadro.

Generalmente, la infección comienza con dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. Sin embargo, debido a su rápida evolución, pueden aparecer manifestaciones neurológicas más graves.

Entre ellas se encuentran la rigidez de cuello, confusión, desorientación, pérdida del equilibrio, convulsiones, alucinaciones y alteraciones del estado de conciencia que pueden avanzar hasta el coma.

La meningoencefalitis amebiana primaria es una enfermedad extremadamente poco frecuente. Desde 1962 se notificaron menos de 500 casos en todo el mundo y su tasa de mortalidad ronda el 95%.

Aunque existen tratamientos que combinan distintos medicamentos, entre ellos antimicóticos y miltefosina, las posibilidades de recuperación son limitadas. Por eso, la detección temprana resulta fundamental.

Ante la aparición de fiebre intensa, dolor de cabeza o vómitos después de haber realizado actividades en aguas dulces templadas o calientes, especialmente si el agua ingresó por la nariz, es importante buscar atención médica inmediata e informar sobre esa exposición.

Investigan cómo se infectó el niño de 10 años en Catamarca

Tras confirmarse el diagnóstico, el Ministerio de Salud de Catamarca inició una investigación epidemiológica para establecer dónde pudo haberse producido el contacto con la ameba.

Los equipos técnicos analizan las actividades y posibles exposiciones del niño durante los 12 días anteriores al comienzo de los síntomas. Además, realizan tomas de muestras de agua y superficies en distintos sectores identificados a partir de la información proporcionada por familiares y personas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades consideran que se trataría de un caso aislado, ya que no se identificaron otras personas afectadas.

Por otra parte, las Termas de Fiambalá permanecen cerradas al público por trabajos de refacción y puesta en valor. Si bien esta situación coincide con la investigación sanitaria, no existe confirmación oficial que relacione al complejo turístico con la infección que provocó la muerte del menor.

Los resultados de los análisis ambientales todavía se encuentran pendientes y serán evaluados junto con el resto de la información epidemiológica.

Cómo prevenir la infección por Naegleria fowleri

Aunque el riesgo de contraer esta enfermedad es muy bajo, existen medidas que pueden ayudar a reducir la exposición al microorganismo, especialmente durante las actividades recreativas en aguas dulces cálidas.

Se recomienda evitar que el agua ingrese por la nariz al nadar o sumergirse en lagos, ríos y aguas termales. También es conveniente evitar remover los sedimentos del fondo en zonas poco profundas y utilizar únicamente instalaciones acuáticas que cuenten con mantenimiento y desinfección adecuados.

Para realizar lavados nasales, debe emplearse agua destilada, estéril o previamente hervida y enfriada, nunca agua de la canilla sin tratar.

Mientras continúa la investigación en Catamarca, las autoridades sanitarias buscan determinar el posible lugar de exposición del niño y esclarecer las circunstancias que derivaron en esta infección poco frecuente y de evolución rápida.