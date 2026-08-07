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7 de agosto de 2026 - 10:01
Salud.

ANMAT retiró del mercado dos lotes de Átomo Desinflamante

ANMAT dispuso el retiro de dos lotes de Átomo Desinflamante tras el robo de miles de unidades en una planta de Haedo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ANMAT retiró del mercado dos lotes de Átomo Desinflamante

ANMAT retiró del mercado dos lotes de Átomo Desinflamante

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La medida fue dispuesta a través de la Disposición 4753/2026 y alcanza a dos productos específicos: Átomo Desinflamante Forte x 100 gramos, lote 00023, con vencimiento 05/28, y Átomo Desinflamante Clásico x 110 gramos, lote 00214, con vencimiento 05/28.

Por qué ANMAT ordenó el retiro

Según informó el organismo, el laboratorio Gramon Millet, fabricante de los productos, notificó un robo ocurrido en las instalaciones de Dalban Pharma, en la planta de Haedo. En ese episodio fueron sustraídos distintos medicamentos y productos, entre ellos las dos presentaciones de Átomo Desinflamante alcanzadas por la medida.

La decisión apunta a evitar que esas unidades robadas puedan circular por canales no autorizados La decisión apunta a evitar que esas unidades robadas puedan circular por canales no autorizados

Por eso, ANMAT dispuso el retiro preventivo de los lotes identificados y restringió su comercialización.

Cuántas unidades fueron afectadas

De acuerdo con la información presentada por la firma, el robo involucró 5740 unidades de Átomo Desinflamante Forte y 3360 unidades de Átomo Desinflamante Clásico.

En total, se trata de más de 9000 unidades que quedaron bajo alerta sanitaria por haber salido del circuito formal de distribución. Si bien los productos pertenecen a una marca reconocida, el problema está en que esas partidas fueron sustraídas y no se puede garantizar su trazabilidad ni las condiciones en las que podrían llegar al consumidor.

Qué deben tener en cuenta los consumidores

La recomendación principal es verificar el lote y la fecha de vencimiento antes de usar o comprar el producto. En caso de tener una unidad de los lotes alcanzados, se aconseja no utilizarla y consultar con el comercio, farmacia o autoridad sanitaria correspondiente.

También se recomienda evitar la compra de medicamentos o productos de uso terapéutico por canales informales, redes sociales o lugares no habilitados, ya que en esos casos no hay garantía sobre el origen, conservación y seguridad del producto.

ANMAT - Retiran del mercado dos presentaciones de Átomo Desinflamante

ANMAT - Retiran del mercado dos presentaciones de Átomo Desinflamante

Lo que tenés que saber:

  • ANMAT ordenó retirar del mercado dos lotes de Átomo Desinflamante.
  • La medida fue tomada tras el robo de unidades en una planta de Haedo.
  • Los productos alcanzados son Átomo Desinflamante Forte x 100 g, lote 00023, vencimiento 05/28.
  • También alcanza a Átomo Desinflamante Clásico x 110 g, lote 00214, vencimiento 05/28.
  • El robo involucró 5740 unidades de Forte y 3360 de Clásico.
  • En total, son más de 9000 unidades afectadas.
  • Recomiendan revisar lote y vencimiento antes de comprar o usar el producto.
  • Se aconseja no adquirir medicamentos o cremas terapéuticas en canales informales.

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